نباید از نقش دین در علم غافل شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا داوری اردکانی صبح امروز در همایش رونمایی از نخستین سند راهبردی توسعه علوم پایه گفت: داستان علم را که می بینیم متوجه می شویم که یک سیر دراماتیک داشته است. زمانی که علم را گرفتیم ابتدا از علم کاربردی شروع به شناخت آن کردیم.

وی با بیان اینکه تعریف علوم پایه را قبول ندارد، تاکید کرد: وقتی تعداد دانشجویان علوم پایه کم است باید پرسید چرا و من از وزارت علوم به خاطر توجه به علوم پایه و برگزاری این همایش تشکر می کنم.



به گفته داوری اردکانی بنای علم جدید این بود که در دنیا تصرف ایجاد شود.



وی همچنین اضافه کرد: تکنیک قدیم با علم ارتباط نداشت حتی اگر ازعلم در دنیای سکولار هم حرف بزنیم از نقشی که دین در علم به خصوص در رنسانس داشته است، نباید غافل شد.

