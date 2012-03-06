خط تولید بزرگترین کارخانه شیشه خاورمیانه در اردکان راه اندازی شد

مدیرعامل کارخانجات شیشه فلوت اردکان در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه اندازی خط تولید این شرکت تولیدی خبر داد و اظهار داشت: این کارخانه به اعتقاد تمام سوپروایزرهای خارجی و متخصصان صنعت شیشه دنیا از بهترین کیفیت شیشه در خاورمیانه برخوردار است.

محمود عزیزیان از افتتاح رسمی کارخانه در سال آینده خبر داد و اضافه کرد: ظرفیت اسمی کارخانه روزانه 900 تن است که روزانه 800 تن انواع محصولات شیشه تخت و خودرو را شامل می شود.

تنوع تولیدات وجه تمایز کارخانه شیشه اردکان با سایر واحدهای تولیدی

عزیزیان با بیان اینکه تولید کنونی کارخانه 750 تن است، عنوان کرد: در این کارخانه انواع محصولات شیشه تخت اعم از شیشه و آینه خودرو، انواع شیشه ‌های فلوت ساده شفاف، رنگی، رفلکس و آیینه لمینیت، دو جداره و نشکن تولید می شود.

مدیرعامل کارخانجات شیشه فلوت اردکان بیان داشت: تنوع تولیدات این کارخانه یکی از ویژگی های خاصی است که آن را از دیگر کارخانجات مشابه متمایز می کند.

مدیرعامل شرکت سازنده کارخانه تولید شیشه دراردکان یزد گفت: این کارخانه با هدف ایجاد کارخانجات اکتشاف و استخراج مواد معدنی، تولید و فرآوری مواد اولیه شیشه، تولید انواع شیشه به روش فلوت از ضخامت 1.8 تا 19 میلیمتر و ایجاد کارگاه ‌های تولیدی صنایع جانبی شیشه در زمینی به مساحت 75 هکتار در اردکان راه اندازی شده است.

عزیزیان با بیان اینکه 165میلیارد تومان در این کارخانه سرمایه‌ گذاری شده است، گفت: این کارخانه با بهره گیری از آخرین فناوری و ماشین آلات روز دنیا کاملا مکانیزه است و با دارا بودن بزرگترین کوره تولید شیشه در خاورمیانه و ارائه سبد کاملی از انواع محصولات شیشه تخت، کاملترین مجتمع تولید شیشه در خاورمیانه محسوب می شود.

تولید شیشه خودرو برای اولین بار در کشور

عزیزیان از تولید شیشه خودرو در این کارخانه برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: شعار و سیاست ما به عنوان افتخار صنعت شیشه کشور از بدو تاسیس این شرکت تولیدی این بوده که صنایع پایین دستی مثل آینه، رفلکس، لمینت، شیشه دو جداره و در مجموع سبد کامل شیشه تخت خاصه شیشه خودرو را که مصرف بسیار بالایی دارد برای اولین بار در ایران اسلامی تولید کنیم که در این زمینه به موفقیت رسیده ایم و تولید شیشه خودرو را آغاز کرده ایم.

صادرات محصولات متنوع کارخانه به اکثر کشورهای دنیا

مدیرعامل کارخانجات شیشه فلوت اردکان درباره صادرات محصولات این کارخانه به کشورهای خارجی اظهار داشت: با توجه به اینکه خط تولید کارخانه تنها یک ماه است که به صورت آزمایشی راه اندازی شده، تقاضاهای زیادی از کشورهای اروپایی و خاورمیانه برای خرید انواع محصولات این شرکت تولیدی به دستمان رسیده است.

عزیزیان از صادرات شیشه به کشورهای امارات، عراق و گرجستان خبر داد و گفت: از آن جا که شیشه یک محصول استراتژیک و انرژی بر است، امکان تولید آن در خیلی از کشورها وجود ندارد و به همین علت تقاضا برای خرید محصولات فراوان است.

ایران به قطب تولید شیشه خاورمیانه تبدیل می شود

مدیرعامل کارخانجات شیشه فلوت اردکان با بیان اینکه در آینده نزدیک ایران اسلامی حرف اول را در صنعت شیشه خاورمیانه خواهد زد، عنوان کرد: به علت وجود معادن بسیار زیاد، غنی و ممتاز سیلیس، دولومیت، کربنات سدیم و فلدسپات در استان یزد و کشور که مواد اولیه تولید شیشه از آنها استخراج می شود، می توانیم محصولات باکیفیت و با قیمت تمام شده پایین بازارهای منطقه و جهانی را به دست آوریم و این مهم با تلاش و همت نیروهای متخصص داخلی امکان پذیر است.

وی اضافه کرد: پیش از احداث و راه اندازی این کارخانه خلا بزرگی در کشور و در بیشتر کشورهای دنیا از حیث تولید شیشه مرغوب و باکیفیت احساس می شد.

عزیزیان عنوان کرد: از آنجا که شیشه به عنوان یک کالای استراتژیک مزیت نسبی بسیار بالایی دارد با مشاوره متخصصان این حوزه به این نتیجه رسیدیم که امکان ایجاد یک کارخانه شیشه فلوت در شهرستان اردکان وجود دارد و این انگیزه ما را واداشت که در این حوزه سرمایه گذاری کنیم.