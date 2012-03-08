علی اصغر توفیق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پاسخگویی به نیازهای علمی بخش صنایع کشور در غالب پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعه­ای باید جزو برنامه های اصلی و مهم باشد.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی ادامه داد: قرار است که پژوهشگاه مواد و انرژی و موزه ملی برای فعالیتهای تحقیقاتی همکاری کنند و در این زمینه به توسعه پژوهشهای بنیادی توجه شده است.

وی گفت: ایجاد زمینه­های جدید برای همکاری و تعریف پروژه­های نوین و ارائه خدمات مشاوره­ای در فصل مشترک فعالیتهای طرفین از دیگر موارد مهم است که در این راستا به آنها نیز توجه می شود.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی ادامه داد: همکاری در تبادل اطلاعات و برگزاری نشستها و همایشهای علمی مشترک و همکاری مشترک بین اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دو طرف یعنی پژوهشگاه مواد و انرژی و موزه ملی نیز دنبال می شود.

مشارکت دهی و جلب همکاری دانشجویان در انجام پروژه­های تحقیقاتی تعریف شده

توفیق افزود: طبق برنامه ریزی ها مشارکت دهی و جلب همکاری دانشجویان در انجام پروژه­های تحقیقاتی تعریف شده میان پژوهشگاه مواد و انرژی و موزه ملی، از جمله موضوعات تفاهمنامه ای بوده که بین این دو وجود دارد.

پژوهشگاه مواد و انرژی در منطقه مشکین دشت کرج مستقر است و یکی از مهمترین مراکز پژوهشی و آموزشی کشور و استان البرز است.