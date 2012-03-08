علی اصغر توفیق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پاسخگویی به نیازهای علمی بخش صنایع کشور در غالب پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعهای باید جزو برنامه های اصلی و مهم باشد.
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی ادامه داد: قرار است که پژوهشگاه مواد و انرژی و موزه ملی برای فعالیتهای تحقیقاتی همکاری کنند و در این زمینه به توسعه پژوهشهای بنیادی توجه شده است.
وی گفت: ایجاد زمینههای جدید برای همکاری و تعریف پروژههای نوین و ارائه خدمات مشاورهای در فصل مشترک فعالیتهای طرفین از دیگر موارد مهم است که در این راستا به آنها نیز توجه می شود.
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی ادامه داد: همکاری در تبادل اطلاعات و برگزاری نشستها و همایشهای علمی مشترک و همکاری مشترک بین اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دو طرف یعنی پژوهشگاه مواد و انرژی و موزه ملی نیز دنبال می شود.
مشارکت دهی و جلب همکاری دانشجویان در انجام پروژههای تحقیقاتی تعریف شده
توفیق افزود: طبق برنامه ریزی ها مشارکت دهی و جلب همکاری دانشجویان در انجام پروژههای تحقیقاتی تعریف شده میان پژوهشگاه مواد و انرژی و موزه ملی، از جمله موضوعات تفاهمنامه ای بوده که بین این دو وجود دارد.
پژوهشگاه مواد و انرژی در منطقه مشکین دشت کرج مستقر است و یکی از مهمترین مراکز پژوهشی و آموزشی کشور و استان البرز است.
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