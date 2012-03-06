مدیران شهرستانی با معرفی جانشین در ایام نوروز مسافرت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید قدیر رضایی صبح سه شنب در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی چالوس افزود: شمار زیادی از هموطنان، این شهرستان را به عنوان مقصد مسافرت های نوروزی خود انتخاب می کنند و ضروری است مقدمات میزبانی از هم اکنون فراهم شود.

وی ادامه داد: در مسیر کندوان اداره راه و ترابری، هلال احمر و نیروی انتظامی باید به صورت مستمر و شبانه روزی حضور داشته باشد تا امنیت جاده ای را برای مسافران فراهم کنیم.

رضایی بیان داشت: اداره میراث فرهنگی و گردشگری ضروری است جلسه ای با مدیران هتل ها برگزار کند تا در این بخش با آمادگی کامل پذیرای مسافران نوروزی باشیم.

فرماندار چالوس تصریح کرد: نظارت مستمر بر بازار و کنترل قیمت ها در روزهای پایانی سال و در ایام نوروز ضروری است و ادارات مربوطه سعی کنند با حضور مستمر خود در بازار کنترل خوبی در این بخش داشته باشند.

وی بیان داشت: شهرداری ها ضروری است فضایی را برای اسکان مسافرین مهیا کنند تا شاهد این نباشیم که کنار خیابان اصلی چادری نصب شود.

رضایی تاکید کرد: اطلاع رسانی اماکن تفریحی، توریستی، مذهبی از سوی ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان ضروری است و باید بروشورهایی از هم اکنون در این زمینه تهیه و در اختیار مسافران قرار گیرد.

فرماندار چالوس گفت: همه مدیران باید تاش کنند تا میزبانی شایسته برای مسافران باشیم و در جهت رفاه مسافران نوروزی مخصوصا احساس امنیت تلاش کنیم.

