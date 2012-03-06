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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۲

رضایی اعلام کرد:

مدیران شهرستانی با معرفی جانشین در ایام نوروز مسافرت کنند

مدیران شهرستانی با معرفی جانشین در ایام نوروز مسافرت کنند

چالوس - خبرگزاری مهر: فرماندار چالوس گفت: در ایام نوروز مدیران شهرستانی در صورتی می تواند از حوزه شهرستان خارج شوند که جانشین خود را معرفی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید قدیر رضایی صبح سه شنب در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی چالوس افزود: شمار زیادی از هموطنان، این شهرستان را به عنوان مقصد مسافرت های نوروزی خود انتخاب می کنند و ضروری است مقدمات میزبانی از هم اکنون فراهم شود.

وی ادامه داد: در مسیر کندوان اداره راه و ترابری، هلال احمر و نیروی انتظامی باید به صورت مستمر و شبانه روزی حضور داشته باشد تا امنیت جاده ای را برای مسافران فراهم کنیم.

رضایی بیان داشت: اداره میراث فرهنگی و گردشگری ضروری است جلسه ای با مدیران هتل ها برگزار کند تا در این بخش با آمادگی کامل پذیرای مسافران نوروزی باشیم.

فرماندار چالوس تصریح کرد: نظارت مستمر بر بازار و کنترل قیمت ها در روزهای پایانی سال و در ایام نوروز ضروری است و ادارات مربوطه سعی کنند با حضور مستمر خود در بازار کنترل خوبی در این بخش داشته باشند.

وی بیان داشت: شهرداری ها ضروری است فضایی را برای اسکان مسافرین مهیا کنند تا شاهد این نباشیم که کنار خیابان اصلی چادری نصب شود.

رضایی تاکید کرد: اطلاع رسانی اماکن تفریحی، توریستی، مذهبی از سوی ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان ضروری است و باید بروشورهایی از هم اکنون در این زمینه تهیه و در اختیار مسافران قرار گیرد.

فرماندار چالوس گفت: همه مدیران باید تاش کنند تا میزبانی شایسته برای مسافران باشیم و در جهت رفاه مسافران نوروزی مخصوصا احساس امنیت تلاش کنیم.
 

کد مطلب 1553037

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