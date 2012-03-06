گزارش مهر از صعودی دیگر برای تولید علم ایران/ وضعیت کشورهای نوظهور علمی

جعفر مهراد در گفتگو با مهر، با بیان اینکه براساس آخرین آماری که از پایگاه تامسون رویترز (ISI) استخراج شده همچنین با تکمیل مستندات علمی در سال 2011 میلادی اکنون می توان با قطعیت بیشتری راجع به تولیدات علمی ایران و سایر کشورهای جهان صحبت کرد، افزود: در فاصله 2 ماهی که از سال میلادی جدید می‌گذرد و آماری که پیش از این درباره اسناد علمی ایران، نمایه شده در ISI ارائه شد، آمارها بسیار متفاوت شده به طوریکه جایگاه ایران و ترکیه که معمولاً در سنجش میزان تولیدات علمی در منطقه با یکدیگر مقایسه می‌شوند به یکدیگر نزدیک‌تر شده است.

وی افزود: براساس آخرین آمار ترکیه با 26 هزار و 575 مقاله به مقام 18 رسیده است.

آمریکا همچنان در صدر تولیدات علمی

سرپرست ISC با اشاره به اینکه ایالات متحده آمریکا همچنان در صدر کشورهای تولید کننده علم قرار دارد، خاطرنشان کرد: این کشور با تولید 475969 مقاله یعنی تقریبا 31 درصد تولید علم جهان مقام اول تولید علم را به خود اختصاص داده است. همچنین، جمهوری خلق چین در این سال با تولید 167518 مقاله مقام دوم تولید علم جهان را کسب کرد.

به گفته مهراد، تقریباً 11 درصد از تولید علم جهان در دست دانشمندان جمهوری خلق چین است و کشورهای انگلستان و آلمان به ترتیب با 116529 مقاله (5/7 درصد از کل تولید علم جهان) و 114291 مقاله (35/7 درصد از کل تولید علم جهان) در جایگاه سوم و چهارم نشسته‌اند.

رتبه علمی ایران باز هم صعود کرد

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ادامه داد: بعد از رتبه چهارم، میزان تولیدات علمی کشورها به کمتر از یکصدهزار مقاله می‌رسد. ژاپن که در جایگاه پنجم تولید علم جهان قرار دارد در سال 2011 میلادی 85750 مقاله تولید کرده و سهم این کشور از کل تولیدات علمی جهان به 5/5 درصد می‌رسد.

رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع ‌رسانی علوم و فناوری افزود: کشور ترکیه با تولید 26575 مقاله (71/1 درصد از کل تولید علم جهان) به مقام 18 تولید علم جهان دست یافت. این در شرایطی است که رتبه پیشین ترکیه در 2 ماه گذشته 17 و جمهوری اسلامی ایران 21 بود. با نمایه سازی انتشارات علمی ایران در ISI مشخص شد مقام علمی ایران با یک پله صعود به رتبه 20 رسید.

به گفته مهراد، میزان تولیدات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دولتی و غیردولتی کشور در این سال 23575 مقاله (517/1 درصد از کل تولید علم جهان) اعلام شده است.

وضعیت تولید علم کشورهای نوظهور علمی

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در بخش دیگر سخنان خود به تولید علم کشورهای نوظهور علمی نیز اشاره کرد و افزود: در حوزه تولید علم و از بین کشورهای نوظهور علمی که در گروه کشورهای در حال توسعه قرار دارند، هندوستان با تولید 49415 مقاله (181/3 درصد از کل تولید علم جهان) در رتبه 11، کره جنوبی تقریبا با همین میزان از تولیدات علمی در رتبه 12، برزیل با تولید 38303 مقاله (5/2 درصد از کل تولیدات علمی جهان) در رتبه 14 و تایوان با تولید 29073 مقاله در مقام 16 تولید علم جهان قرار دارند.

مهراد ادامه داد: تعداد زیادی از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از نظر تولید علم بعد از جمهوری اسلامی قرار دارند. به عنوان مثال کشورهایی مانند بلژیک (رتبه 22)، دانمارک (رتبه 24)، اتریش (رتبه 25)، نروژ (رتبه 29)، و فنلاند دارای رتبه 30 هستند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با اعلام جایگاه رژیم اشغالگر قدس در مرتبه 26، جایگاه تعدادی از کشورهای اسلامی و منطقه را از نظر تولید علم همانند مالزی با تولید 8377 مقاله در رتبه 38، مصر با تولید 6996 مقاله در رتبه 40، عربستان سعودی با تولید 6109 مقاله در رتبه 43 و پاکستان را با تولید 6042 مقاله در رتبه 44 عنوان کرد.