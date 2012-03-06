1500 تن میوه شب عید در گلستان ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد تنظم بازار استان افزود: توزیع این میوه از 25 اسفند شروع و تا 15 فروردین سال 1391 ادامه دارد.

وی عنوان کرد: با توجه به فرارسیدن سال نو و افزایش تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی و ضرورت کنترل و نظارت بیشتر بر وضعیت بازار کالاها و خدمات و ایجاد زمینه ای مناسب برای تنظیم بازار و تامین مایحتاج عمومی مردم امسال زودتر از موعد مقرر ذخیره سازی میوه و مرکبات انجام شده است.

وی همچنین از برپایی نمایشگاه بهاره خبر داد و افزود : در این نمایشگاه‌ها اقلام مورد نیاز مردم برای ایام پایانی سال از جمله کالاهای اساسی، شوینده‌ها، میوه، آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات ، کیف و کفش و البسه و سایر موارد همچون منسوجات با قیمت بهتر و کیفیت بالاتر عرضه خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان افزود: در همین راستا طرح نظارتی نوروز 91 از ابتدای اسفند ماه و طبق برنامه تنظیمی برگزار می شود.



وی اظهار داشت: این طرح با رصد کردن همه روزه نرخ کالا و خدمات،کمبود و فراوانی کالا و خدمات ضروری و اولویت دار، متفاوت با سالهای گذشته از توان اجرایی موجود در سازمان و دستگاههای اجرایی ، تشکل های مردمی، بازرسان سازمان و مجامع امورصنفی و ناظران افتخاری در استان استفاده و بهره گیری می شود.



فخر موحدی تاکید کرد: هم استانیهای عزیز درصورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی،عدم درج قیمت، کم فروشی،تقلب و احتکار و.... مراتب را با سامانه ارتباطی 124 سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در میان بگذارند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.