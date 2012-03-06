یک میلیون خودرو در محور مواصلاتی خراسان جنوبی تردد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی حسینی صبح سه شنبه در کمیته حمل و نقل استان اظهارداشت: از این تعداد سهم خودرو های سنگین 308 هزار و 857 دستگاه و به طور میانگین 29 درصد از کل تردد در محور های استان بوده است.

وی بیان کرد: میزان تردد در محورهای مواصلاتی استان 11 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.

وی میانگین سرعت تردد ثبت شده در محور های استان در بهمن ‌ماه را 77 کیلومتر بر ساعت اعلام کرد و گفت: محور بیرجند - آرین شهر در بهمن‌ ماه بیشترین میزان تردد را با مقدار میانگین پنج هزار و 520 وسیله نقلیه در روز به خود اختصاص داده است.

به گفته این مسئول کمترین میزان تردد در محور های استان نیز مربوط به محور نهبندان- سفیدابه با میانگین 843 وسیله نقلیه در روز بوده است.

حسینی عنوان کرد: طی بهمن‌ ماه سال جاری،‌ بیشترین میزان تردد در محورهای مواصلاتی استان در روز جمعه هفتم بهمن ماه با 58 هزار و 450 تردد و نیز کمترین میزان تردد در روز یکشنبه دوم بهمن ماه با 23 هزار و 748 تردد بوده است.

وی با اشاره به در پیش بودن سفر های نوروزی گفت: شماره تلفن‌ گویای 141 و شماره تلفن ثابت 02188925252 بطور شبانه روزی آماده پاسخگویی و اطلاع رسانی در مورد وضعیت راههای کشور است.

وی به طرح پیش فروش بلیط های نوروز در استان اشاره کرد و افزود: این طرح از 23 بهمن به صورت اینترنتی و از اول اسفند به صورت حضوری آغاز شده است.

حسینی ادامه داد: خراسان جنوبی 29 شرکت، شعبه و مؤسسه حمل و نقل مسافر و یک هزار و 40 دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافربری اعم از اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه دارد.

مدیرکل و حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی یادآورشد: این اداره کل فعالیت ویژه خود را با تمام امکانات و رویکردی جدید، طبق یک برنامه منظم شروع کرده و تدابیر لازم نیز اتخاذ شده است که با برنامه ریزی انجام شده و پیش فروش بلیط سفرهای نوروزی در استان مشکل خاصی تا این لحظه نداشته ایم.