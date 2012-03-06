حرم کریمه اهل بیت(س) غبارروبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین غبار روبی از ضریح کریمه اهل بیت فاطمه معصومه(س) شامگاه دوشنبه در فضایی معنوی و صمیمی با حضور حجت الاسلام سید محمد سعیدی تولیت آستانه مقدسه، دکتر علی لاریجانی، حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی و احمد امیرآبادی منتخبان مردم قم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین عبدالسعید حقیقی مقدم فرماندار شهرستان قم، حجت الاسلام عرب انصاری معاون سیاسی امنیتی استاندار و تعدادی از مسئولان و دستندرکاران برگزاری انتخابات در استان قم برگزار شد.



در ابتدای این مراسم حضار زیارت حضرت فاطمه معصومه(س) قرائت شد و بعد از آن نیز حجت الاسلام سعیدی در سخنانی با تبریک به منتخبان مردم قم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: مردم شریف ایران و به خصوص مردم قم در این انتخابات با اقتدا به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حماسه‌ای دیگر آفریدند که از همه آنها تقدیر به عمل می آید.

وی گفت: آستانه مقدسه به منظور قدردانی از حضور گسترده مردم قم در صحنه انتخابات این مراسم را ترتیب داد و از همه داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی در استان قم چه آنهایی که موفق به کسب اعتماد مردم شدند و چه کسانی که نتوانستند در این انتخابات موفق شوند دعوت شد تا در این مراسم معنوی حضور یابند.



رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تقدیر از حضور حماسی و قدرتمند مردم در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با پایان یافتن انتخابات، رقابت‌ها باید به رفاقت‌ مبدل شود اظهار داشت: دوران رقابت‌های انتخاباتی پایان یافته است و باید رقابت‌ها را کنار گذاشت و دست دوستی و برادری به یکدیگر داد و کمر به همت مضاعف برای خدمت به ملت شریف بست.



وی با تقدیر از همه داوطلبانی که در عرصه انتخابات وارد شدند و همچنین ملت شریف ایران که در شور آفرینی انتخابات نقش موثری داشتند افزود: ملت سرافراز ایران با حضور چشمگیر و گسترده خود در انتخابات مجلس نهم بار دیگر به صیانت از مرزهای اعتقادی و آرمانی خویش برخواست و صلابت و استحکام نظام اسلامی را به دنیا ثابت کردند.



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود توطئه‌های دشمنان در راستا نا امید کردن مردم و عدم حضور آنها در صحنه انتخابات و همچنین برخی از بد اخلاقی های سیاسی و انتخاباتی توسط عده ای در داخل کشور اما مردم حضوری چشمگیر و پر رنگ داشتند که این امر دست ردی به سینه دشمنان بود.



در ادامه این مراسم آیین غبار روبی از ضریح مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد و مداحان اهل بیت(ع) نیز با مرثیه خوانی و ذکر مصیبت اهل بیت(ع) عصمت و طهارت فضایی معنوی و روحانی به این مراسم بخشیدند.



