پناه حیوانات وحشی به مناطق مسکونی/ مردم از شکار پرهیز کنند

ناصح قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف و سرمای زیاد در چند روز اخیر باعث شده که بسیاری از حیوانات و پرندگان به علت خشکسالی سال گذشته و کمبود علوفه در طبیعت زیستگاه خود را ترک و به مکان امن حومه شهرها پناه آورند.

وی بیان کرد: به علت کمبود مواد غذایی برای این حیوانات در مکان اصلی و تهدید شرایط حیاتی، آنها به حاشیه شهر و روستاه پناه آوردند که فعلا از مردم درخواست داریم از شکار آنها خودداری کنند.

مدیرکل محیط زیست استان کردستان با بیان اینکه حمایت مردم استان در زمینه حفاظت از حیوانات تا پایان فصل سرما و بهبود شرایط فعلی بسیار مهم و حیاتی است، افزود: برای جلوگیری از نابودی حیات وحش مشاهده هرگونه شکار در این مدت تخلف محسوب می شود و با متخلف که از موقعیت طبیعی برف و سرما سوء استفاده کند، برخورد می شود.

وی اعلام کرد: درخواست ماموران محیط زیست از مردم استان این است که با مشاهده هرگونه سوء استفاده از این فضا و موقعیت به ماموران و ادارات حفاظت محیط زیست استان و شهرستان اعلام کنند تا سریعا اقدامات لازم برای مهار این موضوع انجام شود.

قادری در پایان گفت: خوشبختانه مردم کردستان طی سنوات گذشته و شرایط این چنین همکاری خوبی با محیط زیست داشته اند و انتظار می رود که این بار نیز مشارکت خوبی در این بخش داشته باشند.