برای بازگشت به تایلند نیازی به تغییر قانون اساسی ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بانکوک پست، "تاکسین شیناواترا" افزود: من راه منحصر به فرد خود را برای بازگشت به کشورم دارم و برنامه دولت فعلی برای تغییر قانون اساسی منافعی برای من ندارد.

وی همچنین در خصوص اتهام احزاب مخالف دولت مبنی بر تلاش نخست وزیر برای تغییر حذف مجازات برای توهین کنندگان به خاندان سلطنتی در تایلند گفت: حزب "پیو تای" (حزب حاکم در تایلند) به صراحت اعلام کرده است که در اصلاح قانون اساسی به دنبال تغییر در بخش مربوط خاندان سلطنتی نیست.

ماه گذشته دولت تایلند از مجلس این کشور خواست مقدمات اصلاح قانون اساسی این کشور که پیش نویس آن در سال 2007 توسط مخالفان تاکسین شیناواترا تهیه شده را فراهم کند.

مخالفان دولت نیز "یینگلاک شیناواترا" خواهر نخست وزیر مخلوع تایلند که سال گذشته به نخست وزیری این کشور رسید را متهم به تلاش برای هموار کردن مسیر بازگشت بردارش به تایلند می کنند.

تاکسین شیناواترای 62 ساله پس از سرنگونی دولتش در سال 2006 طی کودتای ارتش این کشور، برای فرار از محکومیت دو ساله به دلیل فساد در تبعیدی خود خواسته در دبی زندگی می کند.

بازگشت تاکسین شیناواترا به تایلند می تواند جرقه ای برای آغاز اعتراضات خشونت آمیز در این کشور باشد.

