محاکمه پرستار خانگی به اتهام قتل کودک 3 ساله

به گزارش خبرنگار مهر، مأموران پلیس آگاهی کرج، 31 تیرماه سال 87 در جریان مرگ مشکوک پسربچه 3 ساله ای در یکی از بیمارستان های این شهر قرار گرفتند. مأموران پس از حضور در بیمارستان دریافتند، فرید ساعتی قبل از سوی مادرش به بیمارستان منتقل شده بود که پزشکان پس از معاینه او اعلام کردند، ساعتی از مرگش گذشته است.

همچنین وجود آثار کبودی بر روی کمر پسربچه باعث شک پزشکان شده و آنها موضوع را به پلیس اطلاع داده بودند.

کاراگاهان در ادامه به تحقیق مادر فرید پرداختند که او اظهار داشت؛ امروز پسرم در حال نهار خوردن بود که لقمه در گلویش گیر کرد من هم چند ضربه به پشتش زدم که آثار کبودی روی کمرش مربوط به این ضربه ها است.

در ادامه با توجه به مشکوک بودن مرگ پسربچه بازپرس جنایی دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر کرد، تا علت اصلی مرگ او مشخص شود. پزشکان نیز پس از معاینات تخصصی در گزارش خود اعلام کردند علت مرگ پسر 3 ساله ضربه سنگین به سرش بوده است.

با افشای این موضوع مادر فرید دوباره تحت بازجویی قرار گرفت که این بار به مأموران گفت: بر خلاف میل خانواده همسرم برای فرید یک پرستار خانگی گرفته بودم، روز حادثه زن پرستار با من تماس گرفت و مدعی شد، پسرم به علت گیر کردن لقمه در گلویش دچار خفگی شده است، من هم برای اینکه موضوع پرستار خانگی فاش نشود این داستان ساختگی را مطرح کردم.

کارآگاهان سپس با دستور قضایی پرستار 40 ساله به نام رعنا را دستگیر کردم که او در بازجویی ها گفت: روز حادثه فرید شروع به شیطنت کرد، من هم برای تنبیه ضربه ای به سرش زدم که بیهوش روی زمین افتاد، ابتدا تصور کردم نفسش بند آمده است به همین خاطر چند ضربه محکم به پشتش زدم اما فرید جان سپرده بود، به خاطر ترس از مجازات به مادرش گفتم موقع نهار لقمه ای در گلویش گیر کرده و دچار خفگی شده است.

پس از تحقیقات و بازسازی صحنه قتل زن 40 ساله با قرار قانونی روانه زندان شد.

تحقیقات در این رابطه ادامه داشت تا اینکه اولیای دم فرید با مراجعه به دادسرا از خون پسرشان گذشته و رضایت خود را اعلام کردند. با گذشت اولیای دم پرونده برای محاکمه از جنبه عمومی جرم به شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و پرستار خانگی به زودی پای میز محاکمه قرار می گیرد.