آمار جمعیت دانشجویی در سال 94/ علوم پایه رشته 7درصد دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدیمی صبح امروز در همایش رونمایی از نخستین سند راهبردی توسعه علوم پایه گفت: در 60 سال گذشته جمعیت 18 تا 24 سال کشور که به دانشگاه می روند رشد صعودی داشته است. در سی و سه سال گذشته با رشد این جمعیت همواره دغدغه ورود به دانشگاه را داشته ایم.

وی گفت: در 60 سال گذشته نیز این جمعیت رشد داشته و در سال 89 تعداد جمعیت ذکر شده به 12.2 میلیون نفر افزایش یافته است.

این مقام مسئول در وزارت علوم با بیان اینکه از سال 89 تا 15 سال آینده شاهد رشد نزولی این جمعیت خواهیم بود، ادامه داد: در سال 94 سالانه نزدیک به 3 میلیون نفر و به طور متوسط 700 تا 800 هزار نفر از این جمعیت کاهش می یابد که فرصتی مناسب برای ارتقای کیفی آموزش عالی به شمار می آید.



قدیمی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به جمعیت دانشجویانی که در حوزه علوم پایه تحصیل می کنند، گفت: حدود 7 درصد از جمعیت 4.2 میلیونی دانشجویی کشور را دانشجویان علوم پایه تشکیل می دهند این 7 درصد معادل 250 هزار دانشجوی علوم پایه است. ازمیان این جمعیت 2 درصد در رشته ریاضی، 2 درصد در رشته شیمی، 1.5 درصد در رشته فیزیک، 1.5 درصد در رشته علوم زیستی و کمتر از یک درصد در حوزه علوم زمینی تحصیل می کنند.



وی با تاکید بر اینکه 50 درصد از تولیدات علمی کشور توسط این جمعیت 7 درصدی صورت می گیرد، از برنامه پنجم توسعه به عنوان یک فرصت به منظور تحول بنیادی در آموزش عالی یاد کرد و در ادامه اظهار داشت: در سرفصل آمایش آموزش عالی حدود 6 ماده مکلف به انجام دو تکلیف بازنگری سرفصل و تدوین و ارتقای شاخصهای کیفی شده است چرا که جایگاه علوم پایه بسیار برجسته است اما در برنامه پنجم توسعه بحث علوم پایه نسبت به علوم انسانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.



قدیمی با ابراز امیدواری از اینکه این سندها آموزش عالی را برای برنامه توسعه 6 و 7 حوزه علوم پایه را جانمایی کند، اظهار داشت: بازنگری ماده 18 سند آمایش آموزش عالی مربوط به ظرفیت هایی است که در برنامه پنجم توسعه فعالانه عمل می کند.



مجری شورای برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم با اشاره به اسناد بالادستی به سه ویژگی متخصصان ایرانی اشاره کرد و گفت: به روز بودن دانش متخصصان، ایرانی بودن و تربیت بر اساس طرح و بازنگری سرفصل به منظور تربیت این افراد متخصص از جمله ویژگی متخصصین ایرانی است.



وی گفت: تصویب سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی از گام های بعدی است همچنین ایجاد و تقویت برنامه برای ورود تکالیف وزارت علوم در برنامه های ششم و هفتم توسعه آموزش عالی کشور از دیگر اهداف وزارت علوم است.