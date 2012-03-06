چشم انداز روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم عباسی معاون نماینده تجاری تاجیکستان در ایران و نایب رئیس کمیته اقتصادی انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در یادداشتی به بررسی روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان در گذشته و چشم انداز روابط اقتصادی دو کشور در آینده پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانید:



" جمهوری تاجیکستان در سال 1991 پس از فروپاشی شوروی به استقلال رسید که در اوایل و پس از استقلال با جنگهای داخلی دست و پنجه نرم کرد و اکنون از امن ترین و با ثبات ترین کشورهای آسیای مرکزی به حساب می آید.



جمهوری اسلامی ایران پس از استقلال اولین کشوری بود که تاجیکستان را به رسمیت شناخت و اولین سفارت خانه که مشغول به فعالیت شد سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران بوده که تا حال این روابط از نظر سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی هر روز مستحکم تر می گردد .گشایش سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان جدای از وابستگی های فرهنگی و هم زبانی ، سرآغازی بود برای شروع روابط اقتصادی بین دو کشور و جذب سرمایه گذاران ایرانی از آن سالها تاکنون که مشغول به فعالیت می باشند و نقش مهم و اساسی در اقتصاد تاجکستان دارند . بخشی از فعالیت های سرمایه گذاران و تجار ایرانی در تاجیکستان در تهیه و تولید مواد لبنی ،بهداشتی، پروتئینی، غذایی و کشاورزی است.



جمهوری اسلامی ایران در بین پنج کشوری قرار دارد که بیشترین سرمایه را در اقتصاد تاجیکستان وارد می کند، بنا به اطلاعات وزارت رشد اقتصاد و سودا تاجیکستان قرار بوده است در پنج سال آینده ایران حدود یک میلیارد یورو در اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کند و تنها در نه ماه سال 2011 ایران تنها در بخش خصوصی تاجیکستان تقریبا 15 میلیون دلار آمریکا سرمایه گذاری کرده است. ایران به طور قطع از شرکا اقتصادی و سیاسی جمهوری تاجیکستان به شمار می آید.

نیروگاه سنگتوده 2 ، تونل استقلال از دو طرح های راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان به حساب می آید و پروژه های مشترک دیگر که با همکاری و سرمایه گذاری ایران در حال اجرا است و از پروژه های مهم و حائز اهمیت به حساب می آید نیروگاه راغون می باشد که در 110 کیلومتری شمال شرقی شهر دوشنبه واقع شده و در دست ساخت است.



جمهوری تاجیکستان از بزرگترین تولید کنندگان پنبه و آلومینیوم است که عمده ترین و استراتژیک ترین محصول تاثیر گذار در اقتصاد این کشور به شمار می رود.



شرایط سرمایه گذاری در تاجیکستان طی سالهای اخیر به نحوی بوده است که در 2 سال گذشته شرکت های ایرانی فعال و ثبت شده در تاجیکستان از 61 شرکت به 167 شرکت رسیده است که این امر نشانگر علاقه تجار ایرانی و پررنگی روابط اقتصادی بین دو کشور است .

حکومت جمهوری تاجیکستان و به خصوص رئیس جمهور تاجیکستان، مسئولان را به همکاری و استحکام روابط اقتصادی با ایران تاکید و پافشاری کرده است. این علاقه در حکومت تاجیکستان را می توان با سفرهای متعدد رئیس جمهور تاجیکستان به ایران نامبرد که تنها در سال گذشته 2 سفر به جمهوری اسلامی ایران داشتند که این نشانگر علاقه ایشان به استحکام روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور است.



نماینده تجاری جمهوری تاجیکستان با توجه به سیاستهای فکری رئیس جمهور تاجیکستان و برای استحکام این روابط اقدام به برگزاری نمایشگاههای تخصصی ایران در تاجیکستان کرد که از مهم ترین بخش های فعالیتهای وی بوده است . این نمایشگاهها که برگزاری 2 دوره نمایشگاه تخصصی آب ، برق و ساختمان- نمایشگاه کشاورزی و گل گیاه -نمایشگاه پزشکی و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از جمله آنان است، موجبات امضای 25 سند تفاهم و 2 قرار داد همکاری را فراهم کرد.



مهمترین این قراردادها ساخت کلینیک پوست و چشم در شهر دوشنبه و همچنین کارخانه سیمان مشترک است. نماینده تجاری جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران و همچنین انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در زمینه همکاری و اطلاع رسانی در بخش سرمایه گذاری در جمهوری تاجیکستان جلسات متعددی با یکدیگر داشتند و همکاری خوبی با یکدیگر در این رابطه دارند و همچنین آماده همکاری و مشاوره در بخش سرمایه گداری در تاجیکستان با تجار و سرمایه گذاران ایرانی هستند. امید است در آینده شاهد رشد و ارتقای همکاریهای دو کشور در عرصه اقتصادی و سایر بخشهای دیگر باشیم."