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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

جزئیات مرخصی زایمان دانشجویان دانشگاههای دولتی اعلام شد

جزئیات مرخصی زایمان دانشجویان دانشگاههای دولتی اعلام شد

معاون دانشجویان داخل وزارت علوم با اشاره به جزئیات مرخصی زایمان دانشجویان دانشگاههای دولتی، گفت: با ابلاغ آیین نامه ای از سوی وزارت علوم، زنان دانشجو می توانند تا 5 نیمسال تحصیلی از مرخصی زایمان استفاده کنند.

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اضافه کرد: به منظور تکریم بنیان خانواده و نقش و جایگاه ویژه تربیتی مادران، همچنین ضرورت حضورشان کنار نوزادشان، به ویژه در 2 سال نخست زندگی فرزندانشان، وزارت علوم تسهیلاتی را برای دانشجویان زن باردار به منظور ادامه تحصیل آنان فراهم کرده است.

وی گفت: این دسته از دانشجویان می توانند حداکثر تا 5 نیمسال تحصیلی از مرخصی بدون احتساب در سنوات برای تمام مقاطع تحصیلی استفاده کنند.

معاون دانشجویان داخل وزارت علوم اظهار داشت: یک نیمسال تحصیلی مربوط به پیش از زایمان و 4 نیمسال تحصیلی حداکثر برای بعد از زایمان در نظر گرفته شده است.

به گفته بذرافشان این موضوع در آیین نامه کمیسیون موارد خاص استانها پیش بینی شده و آیین نامه آن در یک هفته آینده به دانشگاه ابلاغ و از اول سال آینده اجرایی می شود.

وی یادآوری کرد که این آیین نامه فعلاً برای دانشگاههای دولتی امکانپذیر است.

کد مطلب 1553054

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