جزئیات مرخصی زایمان دانشجویان دانشگاههای دولتی اعلام شد

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اضافه کرد: به منظور تکریم بنیان خانواده و نقش و جایگاه ویژه تربیتی مادران، همچنین ضرورت حضورشان کنار نوزادشان، به ویژه در 2 سال نخست زندگی فرزندانشان، وزارت علوم تسهیلاتی را برای دانشجویان زن باردار به منظور ادامه تحصیل آنان فراهم کرده است.

وی گفت: این دسته از دانشجویان می توانند حداکثر تا 5 نیمسال تحصیلی از مرخصی بدون احتساب در سنوات برای تمام مقاطع تحصیلی استفاده کنند.

معاون دانشجویان داخل وزارت علوم اظهار داشت: یک نیمسال تحصیلی مربوط به پیش از زایمان و 4 نیمسال تحصیلی حداکثر برای بعد از زایمان در نظر گرفته شده است.

به گفته بذرافشان این موضوع در آیین نامه کمیسیون موارد خاص استانها پیش بینی شده و آیین نامه آن در یک هفته آینده به دانشگاه ابلاغ و از اول سال آینده اجرایی می شود.

وی یادآوری کرد که این آیین نامه فعلاً برای دانشگاههای دولتی امکانپذیر است.