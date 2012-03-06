حسن جوانبخت، تهیه‌کننده و کارگردان مستند "اوزی" با بیان اینکه این مستند با رویکرد به تصویر کشیدن یکی از رسوم قدیمی بین بختیاری‌ها در شبکه استانی سیمای جهان بین تولید شده است، به خبرنگار مهر گفت: این مستند به انعکاس سنتی اجتماعی و آئینی فرهنگی که همان نمایش روحیه همبستگی و یاری رساندن به یکدیگر است، می‌پردازد.

وی افزود: اوزی رسمی دیرینه بین بختیاری‌هاست و هرگاه جوانی قصد ازدواج دارد، اقوام و آشنایان برای تأمین بخشی از هزینه مراسم ازدواج، به او کمک می‌کنند این نوع کمک و همیاری "اوزی" نامیده می‌شود.

این تهیه‌کننده و کارگردان ابراز داشت: موضوع داستان این مستند نیز در مورد جوان عشایری به نام مراد است که قرار شده قبل از کوچ، مراسم ازدواجش را برگزار کند، ولی توانایی برپایی عروسی را ندارد، اما با کمک بزرگ طایفه و همیاری افراد ایل، جشن ازدواج او برگزار می‌شود.

جوانبخت بیان کرد: استفاده از نمادهای بومی، لوکیشن‌های محلی و به تصویر کشیدن مراسم سنتی بختیاری‌ها از مهمترین ویژگی‌های این مستند به شمار می‌آید.

وی با اشاره به اینکه مستند "اوزی" درقالب داستانی و با گفتار متن با صدای شخصیت معلم داستان تولید شده است، گفت: آماده کردن فیلمنامه و پیش تولید این اثر از اواسط تیرماه امسال آغاز شد، تصویربرداری آن از نیمه شهریور تا دوم مهرماه و تدوین مستند نیز از پانزدهم مهر تا دهم آبان صورت گرفت و با اجرای اصلاحیه‌هایی، مراحل مستند "اوزی" دهم آذر به اتمام رسید و هم اکنون آماده پخش است.

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از صدابردار: محمد ناصری رضایی، تصویربردار: کاوه اقدام دوست، تدوین: سجاد میرزائیان، مدیر تولید: مجتبی خادمی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: امید مسرتی.