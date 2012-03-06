بلیت 6000 تومانی سینما گران نیست

علی سرتیپی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این کانون چند روز پیش تشکیل جلسه داد و دفاتر پخش مورد ارزیابی قرار گرفتند، از میان 28 دفتر که دارای مجوز هستند، 5 دفتر بدون فعالیت، 4 دفتر نیمه فعال و 19 دفتر فعال تشخیص داده شدند.

وی افزود: موارد مطرح شده در این جلسه به اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد جهت اقدامات لازم منعکس کردیم. همچنین قرار شد دفاتر نیمه فعال اگر فعالیت خود را از سر نگیرند از چرخه پخش سینمای ایران خارج شوند.

مدیر دفتر فیلمیران و پردیس سینمایی شکوفه در ارتباط با افزایش قیمت بلیت‌های سینما به مبلغ 6000 هزار تومان هم گفت: به عقیده من رقم تعیین شده مناسب است. هزینه‌های تولید و نمایش بالا رفته و این حداقل قیمتی است که برای پردیس‌های سینمایی در نظر گرفته شده‌ است.

وی ادامه داد: شاید این رقم به تعداد تماشاگران در سال 91 ضربه وارد کند. اما بهتر است شرایط و وضعیت موجود در سینمای ایران به لحاظ اقتصادی را در نظر بگیریم. نسبت به این اوضاع قیمت بلیت‌ها گران نیست. امیدوارم این رقم تاثیر منفی در آمار مخاطبان سینما نداشته باشد و مورد استقبال قرار بگیرد.