مخالفان سوریه درصدد تشدیدخشونت ها هستند/ توصیه مسکو به واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، سرگئی لاوروف شب گذشته در کنفرانس خبری مشترک با "ناصر جوده" همتای اردنی خود در مسکو اظهار داشت: روسیه از تمامی طرف های درگیر در سوریه می خواهد که به درگیری نظامی پایان دهند.

وی نسبت به اظهارات اخیر "برهان غلیون" از سران اصلی مخالفان سوری و درخواست وی مبنی بر تجهیز تسلیحاتی مخالفان و تاسیس دفتر نظامی در ترکیه ابراز نگرانی و تصریح کرد: این اقدام بیانگر این است که مخالفان به طور ملموس درصدد تشدید خشونت ها هستند و به پایان درگیری نمی اندیشند.

لاوروف در ادامه اعلام کرد که اظهارات برخی مقامات غربی از جمله "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس درباره اینکه اوضاع سوریه با لیبی تفاوت زیادی ندارد بسیار نگران کننده است.

وزیر خارجه روسیه در بخش دیگر سخنان خود گفت: ماموریت اصلی روسیه در حال حاضر این است که خشونت ها در سوریه از هر طرفی که اعمال می شود پایان یابد. وی در عین حال بر آمادگی مسکو برای موافقت با تصمیمات گروهی جامعه جهانی موافق است.

لاوروف اظهار داشت: روسیه تاکنون مبلغ یک میلیون فرانک سوئیس به کمیته صلیب سرخ جهانی برای کمک های انسانی به سوریه اعطا کرده است و مسکو به طرق مختلف به ملت سوریه کمک خواهد کرد.

وی خطاب به "هیلاری کلینتون" همتای آمریکایی خود که بارها گفته است روسیه باید دولت سوریه را تحت فشار قرار دهد گفت: ما انتظار داریم آمریکا تلاش های خود را [به جای اعمال فشار بر دمشق] بر پایان دادن به مناقشه فلسطین و اسرائیل و ریشه کن کردن تولید مواد مخدر در افغانستان متمرکز کند.

لاوروف در پایان تاکید کرد که از سفر "کوفی عنان" نماینده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه استقبال می کند و امیدوار است وی در جریان این سفر زمینه برگزاری مذاکرات میان دولت سوریه و مخالفان را فراهم کند.