طرح نظارتی نوروزی در گلستان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان صبح سه شنبه در حاشیه اجرای این طرح گفت: با عنایت به افزایش تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات در روزهای پایانی سال و ایام تعطیلات نوروزی و لزوم کنترل و نظارت بیشتر بر بازار کالا و خدمات خصوصا کالاهای اولویت دار این طرح اجرا شد.

ناصر فخر موحدی افزود: تنظیم بازار و تامین ما یحتاج عموم مردم ، جلوگیری از هر گونه کمبود و افزایش غیر منطقی قیمتها از دیگر اهداف طرح نوروزی ویژه نوروز سال 91 است.

وی بیان داشت: ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه در این ایام، پایش مستمر بازار عرضه و تقاضا، برنامه ریزی برای تامین و توزیع و ارائه بموقع کالا و خدمات، تشدید بازرسی و نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و رسیدگی سریع به شکایتها و گزارشها و برخورد با تخلفات احتمالی از سوی واحدهای اقتصادی توسط این سازمان از دیگر اهداف است.

فخر موحدی گفت: این طرح تا 15 فروردین ماه در سطح استان به مرحله اجرا در می آید .

وی همچنین افزود: هم استانیهای عزیز درصورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت،کم فروشی،تقلب و احتکار مراتب را با سامانه ارتباطی 124 و ستاد خبری سازمان صنعت،معدن و تجارت استان در میان بگذارند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

