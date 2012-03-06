انتخابات در مازندران قانونمند برگزار شد

حجت الاسلام محمد باقر یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حضور پر شور و باشکوه مردم در انتخابات مجلس نهم، حیات دوباره‌ای را به انقلاب اسلامی ایران بخشید، افزود: حضور آحاد مردم در پای صندوق‌های رای، بیانگر ولایتمداری، بصیرت، معرفت، دینداری، اسلام خواهی و مشارکت جدی در ساختارسازی نظام جمهوری اسلامی بود.



امام جمعه کیاکلا یادآور شد: برنده واقعی انتخابات، ولایت و مردم و بازنده این میدان سرنوشت سازنیز دشمنان انقلاب هستند.



وی تصریح کرد: مردم مازندران نشان دادند که با تمام وجود پشتیبان نظامند و با حضور خویش برگ زرین دیگری را در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی به ثبت رساندند.



امام جمعه کیاکلا عنوان داشت: با حضور گسترده و پرشور ملت ایران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای نظام، انقلاب و کشور نوعی مصونیت در مقابل استکبار جهانی و دشمنان قسم خورده ایجاد شد که به تعبیر مقام معظم رهبری سیلی محکمی به چهره آنان بود.



وی با قانونمند برگزار شدن انتخابات در مازندران از تمامی خلق کنندگان این رویداد بزرگ تجلیل کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش شبانه روزی همه دست اندرکاران، انتخابات این دوره نیز با شکوه و عظمت در اوج امنیت و آرامش برگزار شد.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، با مشارکت 75 درصدی مازنیها برگزار شد.