آلمان شریک مهم "آسه آن" / توسعه برنامه ریزی استراتژیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، معاون امور همکاری و ارتباطات دبیرکل آسه آن با اعلام این خبر گفت: غیر از کمکهای مالی، همکاری های برجسته آلمان با آسه آن در زمینه های تخصصی- فنی، ظرفیت سازی، ارتقای مهارت نیروی کار و همچنین مدیریت پروژه بوده است.

"باگاس هپسورو" که در افتتاح اولین کارگروه برنامه ریزی استراتژیک آسه آن- آلمان سخن می گفت با ذکر نمونه هایی از این همکاریهای افزود: اتمام موفقیت آمیز پروژه جنگلداری در منطقه در مواجهه با تغییرات اوضاع آب و هوا، یکی از نمونه های موفق این همکاریهاست.

وی افزود: آلمان با حمایت از پروژهای اقتصادی منطقه ای، در جهت ارتقای تواناییهای رقابتی و نیز توسعه بسترهای حقوقی رشد بخش خصوصی در منطقه آسه آن نقش ویژه ای ایفا می کند.

وی در ادامه با اشاره به حساس بودن شرایط زمانی، برگزاری این کارگروه را فرصت مناسبی برای توسعه و تعمیق روابط آلمان- آسه آن دانست.

کشورهای اتحادیه جنوب شرق آسیا با جمعیتی بالغ بر 600 میلیون تن شامل کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام می شود.