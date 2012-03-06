تمامی محصولات در نمایشگاه بهاره بجنورد نرخ گذاری شد

محمود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ششمین نمایشگاه عرضه مستقیم کالای بهاره در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خراسان شمالی از 14 اسفند آغاز شده و تا 23 این ماه ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: دراین نمایشگاه با 220 غرفه کالاهایی از جمله انواع البسه، کیف و کفش، گوشت، خشکبار و مواد پروتئینی و آجیل با 15 تا 20 درصد تخفیف زیر قیمت بازار عرضه می شود.

اسدی افزود: تلاش شد تا از ورود کالاهای چینی به این نمایشگاه خودداری شود و تمامی کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه تولیدات داخلی است.

وی در ادامه گفت: براساس برنامه تنظیمی، نمایشگاه های بهاره در شهرهای بجنورد، شیروان، آشخانه، جاجرم، فاروج و اسفراین نیز براساس برنامه زمان بندی پیش بینی شده برگزار می شود.

وی گفت: در قالب این نمایشگاه ها در استان، 500 غرفه برای ارائه کالا و مایحتاج مردم در شب عید در استان خراسان شمالی ساماندهی شده است.

اسدی اضافه کرد: صدور فاکتور از سوی واحدهای صنفی برای خریدهای بالای 100 هزار ریال الزامی بود و در خریدهای کمتر از این مبلغ نیز در صورت درخواست مشتری، فروشندگان مکلف به ارائه فاکتور هستند.

وی ادامه داد: بازرسین مجمع امور صنفی در تمام ساعات برگزاری نمایشگاه در محل حضور دارند و ضمن نظارت بر نحوه فروش کالا، شکایات شهروندان را در مورد تخلفات احتمالی نیز دریافت خواهند کرد.

اسدی یاد آور شد: با هماهنگی به عمل آمده با اداره تعزیرات حکومتی، به پرونده های تخلفات احتمالی در محل نمایشگاه رسیدگی و با صدور رای در مورد متخلفین، احکام صادره نیز بلافاصله اجرا خواهد شد.

نمایشگاه بهاره همه ساله در نیمه دوم اسفندماه، در مراکز استان ها وشهرستان های کشور به ویژه استان خراسان شمالی در راستای تامین مایحتاج مردم برای ایام نوروز برگزار می شود.