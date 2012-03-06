یک مجموعه شعر بعد از هفت ساعت و بیست و نه دقیقه گریه چاپ شد!

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این مجموعه اشعار «گفته بودم من از نسل شهرزادهای مضطربم» توسط نشر میرکسری و «از من فقط النگویی می‌ماند» توسط انتشارات آوریج به ترتیب در سال‌های 81 و 84 از فرزانه قوامی منتشر شده است. این شاعر امروز بعد از هفت ساعت و بیست و نه دقیقه گریه به اشعار این کتاب رسیده است.

این مجموعه شعر شامل 39 قطعه شعر سپید از قوامی است. این همه چند بالای صفر، فسیل، اتفاقی جزیی، جراحات، بازپروری خاطرات، سرگیجه، وهم و وسوسه، عطر تازه‌ام، تکثیر، به پنجره‌ام ببار، زمین‌های دوباره، ویلی ساکن، چند بود شماره‌ام؟، پیچ‌های همسایه، شاخه‌های تو، هیچکس تنها نیست، سردرد، گرم اما معتدل، ضرب‌آهنگ، چندشنبه‌های بی‌تو، پنج دقیقه سکوت، نیمکت‌های سنگی، چای سرد، آفتاب و مرداد، گوشه‌های تو، فاصله‌های عمیق، آنزیم‌های اضطراب، کاریزما، پارک، بحران، حروف درشت، کلاه ملی، قضیه، لحظه‌های هول، تراژدی، معبد، هجایی از انکار، آنالی و آفتاب می‌خورم عنوان اشعار این مجموعه هستند.

شعر «گوشه‌های تو» از این کتاب در ادامه می‌آید:

سعد یا نحس/ چه بود؟/ بند بود و راه‌بندان ذهنم/ راه می‌افتم روی دست‌هایی که می‌لرزید/ صدایم کنید/ این بلندی به ایستادنم نمی‌رسد/ ایست می‌دهند و می‌روم/ جیغ می‌زنند و می‌دوم/ رد اشک‌هایم را بگیرید و دستگیرم کنید/ دستگیرم کنید روی دست‌هایی که می‌لرزند/ بند بود و راه‌بندان ذهنم/ توی بستن‌های کور/ خودم را به گوشه‌های تو می‌بندم/ طالعم/ گوی بزرگی بود توی دست‌های زنی کوچک/ جابه‌جا می‌شوم/ رو به تو می‌ایستم/ فرقی نمی‌کند/ سعد یا نحس/ قرین تو شدم

و شعر هم «لحظه‌های هول» به این شرح است:

برخورد لیوان و من/ جیغ و دست‌های من/ جنگ غیر مسلحانه/ من اصابت کردم/ تو زخمی شدی/ لیوان‌ها می‌خندیدند/ قرمز بود/ نیمه شب/ لباس‌های خون و تب/ عجیب است/ خواب مصنوعی دیشب/ چای شیرین صبحانه

فرزانه قوامی متولد سال 1347 و دارای مدرک کارشناسی ادبیات و زبان فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی است.

این کتاب با 96 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه و قیمت 3 هزار تومان منتشر شده است.