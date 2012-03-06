مجمع عمومی انجمن نقد ادبی به تیر 91 موکول شد

حسن ذوالفقاری در این باره به خبرنگار مهر گفت: با توجه به درگذشت استاد حق‌شناس، رئیس سابق انجمن نقد ادبی در اوایل سال گذشته و جایگزینی محمود فتوحی در این سمت، دوره سه‌ساله هیئت مدیره فعلی تا تیر 91 ادامه خواهد یافت و در این ماه مجمع عمومی برای تعیین هیئت مدیره برگزار خواهد شد.

وی تعداد اعضای این انجمن علمی را حدود 60 نفر اعلام و ابراز امیدواری کرد، مجمع عمومی در زمان مقرر خود در تیرماه آینده برگزار شود.

دوره فعالیت هیئت مدیره انجمن سه سال است و با توجه به اینکه هیئت مدیره فعلی آبان ماه سال 87 فعالیتش را آغاز کرده، مجمع عمومی ما آبان امسال برگزار می‌شود.

سنخگوی انجمن علمی نقد ادبی ایران همچنین از ارائه درخواست صدور مجوز به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای انتشار یک مجله بین‌المللی فارسی - انگلیسی در حوزه نقد ادبی با همکاری این انجمن و دانشگاه شیراز خبر داد.

انجمن علمی نقد ادبی ایران آبان 87 با برگزاری انتخابات و تعیین اعضای هیئت مدیره اعلام موجودیت کرد. محمود فتوحی بعد از درگذشت زنده‌یاد علی‌محمد حق‌شناس، به عنوان رئیس این انجمن انتخاب شد. نصرالله امامی، ابراهیم خدایار، حسن ذوالفقاری، محمد پارسانسب و فاطمه راکعی دیگر اعضای هیئت مدیره و حبیب‌الله آیت‌اللهی و سهیلا صلاحی‌مقدم بازرسان آن را تشکیل می‌دهند.