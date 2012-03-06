حضور باشکوه مردم در انتخابات نشان از هوشمندی آنان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضاتابش دوشنبه شب در جمع مردم اردکان در سالن الهی فرد ضمن قدردانی از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و اعتماد مجدد به وی اظهار داشت: حضورگسترده و پرمعنای مردم متدین، صبور و آگاه اردکان در انتخابات مجلس نهم نشانه هوشمندی آنان است.

نماینده مردم اردکان اضافه کرد: این اعتماد را بار امانتی سنگین در دفاع از استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در سطح ملی و بین المللی و خدمت به رشد و توسعه همه جانبه شهرستان اردکان و استان یزد در سطح منطقه ای می دانم.

وی تصریح کرد: انگیزه حضور، مشارکت موثر و رای آگاهانه مردم اردکان در فضای پیچیده و دشوار امروز به واقع حاکی از هوشمندی، ثبات رای و قدرت انتخاب یکایک شهروندان است.

تابش ادامه داد: مردم نجیب استان و شهرستان اردکان به رغم محدودیت ها و مشکلات و تنگناهای مختلف و حتی نارضایتی از برخی عملکردهای مسئولان، همچنان به مبانی و اهداف انقلاب پایبند و خواستار مردم سالاری، اعتدال و رفع مشکلات و تنگناها با روشهای اصلاحی هستند.

نماینده مردم اردکان گفت: این نجابت و بزرگواری مردم را ارج نهیم و کمر همت برای رفع گرفتاریهایشان ببندیم.

تابش تاکید کرد: اردکان نماد و نشانه منطق گرایی،ادب، تعامل و سعه صدر بوده و خواهد بود.

وی اظهار داشت: بی تردید مردم آگاه ما از این پس نیز پشتوانه و پشتیبانی شایسته برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهند بود.

نماینده مردم اردکان عنوان کرد: برای ادای دین به مردم شریف اردکان از روان پاک معمار و بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و عالم اخلاقی و زاهد و روشنفکر دیارمان حضرت آیت الله سید روح الله خاتمی و ارواح طیبه شهیدان سرفراز ایران مدد می جویم.

تابش تاکید کرد: استفاده از رهنمودهای مدبرانه مقام معظم رهبری برای گسترش و ارتقای مشارکت مردم و فراهم آمدن امکان خدمت به آنان، یکی از مهمترین شاخصه های خدمتگزاری بنده در دوران مسئولیت خطیر نمایندگی خواهد بود.

وی با قدردانی از زحمات تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات اظهار امیدواری کرد: با لطف خداوند بزرگ و دعای خیر مردم، شانه های کوچک من توان آن را بیابد که این بار بزرگ مسئولیت را به سرمنزل مقصود برساند.