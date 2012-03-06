اولین بار بود که انتخابات فوتبال آزادانه برگزار شد/ فجر خانه محمدی است!

جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال و انتخاب علی کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون تصریح کرد: این انتخابات در نهایت سلامت برگزار شد و اعضای مجمع به دور از هرگونه مسائلی خودشان تشخیص دادند به چه کسی رای بدهند. شاید این اولین انتخاباتی بود که اعضای مجمع بدون هرگونه فشار و اعمال نظر رئیس فدراسیون را انتخاب کردند.

وی افزود: ما به این نتیجه رسیده بودیم که اگر شخصی به غیر از کفاشیان بخواهد کارش را از صفر شروع کند ممکن است دوباره چهار سال عقب بیفتیم. کفاشیان در این سال‌ها تجربه خوبی کسب کرده و به همین خاطر گزینه اصلح ریاست بود.

مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی شیراز در خصوص انتخاب سایر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال یادآور شد: به نظرم انتخاب افرادی مثل علی فتح الله زاده و محمد رویانیان می‌توانست وزن هیئت رئیسه را بالاتر ببرد. هیئت رئیسه به اعضایی نیاز دارد که در فوتبال استخوان خرد کرده‌اند و تجربه زیادی دارند. تنها در اینصورت است که اعضای هیئت رئیسه می‌توانند به فدراسیون فوتبال کمک کنند.

جعفری همچنین از علی کفاشیان خواست که عزیزالله محمدی را به عنوان نایب رئیس دوم خود و رئیس کمیته مسابقات انتخاب کند. او گفت: همه شاهد هستند که محمدی در این چند سال زحمات زیادی برای فوتبال کشیده است و یکی از ارکان اصلی موفقیت فدراسیون به حساب می‌آمد. او تجربیات ارزشمندی را به واسطه حضور در کنفدراسیون فوتبال آسیا و بحث حرفه‌ای سازی باشگاه‌ها به دست آورده و حیف است که تجربیات او بی استفاده بماند.

وی در خصوص شایعه خبر بازگشت محمدی به فجر سپاسی تاکید کرد: قدمش روی چشم! فجر خانه محمدی است و او هر وقت دوست داشته باشد می‌تواند اینجا برگردد.

جعفری در واکنش به شایعه انتخاب محمدی به عنوان مدیرعاملی باشگاه فجر هم گفت: این خبر را تایید نمی‌کنم اما او رئیس ماست و حتی اگر بخواهد از مدیرعاملی باشگاه کناره گیری می‌کنم.