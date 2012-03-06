ارتقاء سطح سلامت جامعه منجر به توسعه پایدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم کریمی صبح سه شبه در مراسم افتتاح همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت، با بیان اینکه تحقیق و پژوهش به‌ عنوان زیرمجموعه ‌اى از نهاد علم، زیربناى توسعه در عصر اطلاعات است، اظهار داشت: نقش پژوهش در توسعه همه‌ جانبه پایدار چنان برجسته و انکار ناپذیر است که مى ‌توان آن را بدون‌ تردید نیروى محرک توسعه در همه حوزه‌ ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و سلامت دانست.

وی با بیان اینکه معمولا هر نوع پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمى با تحقیقات علمى دارد، افزود: پژوهش به دلیل طبیعت علمى و کاربرد وسیع خود جنبه کلیدى دارد و این مهم به دلیل ارتباط با رشد و توسعه، نیازمند عزمى ملی، اراده ‌اى جدى و برنامه ‌ریزى‌ قوی است.

کریمی سلامت را محوری ترین عامل توسعه جامعه عنوان کرد و بیان داشت: در صورت تحقق سلامت در جامعه خلاقیت، پویایی و تحرک در بین مردم گسترش می یابد.

رئیس همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت، با اشاره به اینکه بیماری ها و عوامل مخاطره انگیز سلامت هر روزه در حال تغییر است، تصریح کرد: در این راستا انجام پژوهش های کاربردی جزو ضرورت های جامعه بوده، چرا که توسعه پایدار هر کشوری وابسته به پژوهش در بخش سلامت است.

کریمی در خصوص ضرورت برگزاری این همایش در استان نیز اظهارداشت: پژوهش در ارتقاء شاخص هایی که منجر به بهبود و استانداردسازی بهبود سلامت سلامت جامعه، امید به زندگی و پیشرفت های علمی، اقتصادی و اجتماعی جامعه می شود از مهمترین علل برگزاری این همایش است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به تاکیدات دین اسلام بر سلامت جسم و روح انسان، یادآور شد: ایجاد رفاه، آرامش جسمی و روانی اجتماعی جزو آموزه های دینی بوده و در تحقیقات نیز باید مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد.