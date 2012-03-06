مازنیها در 12 اسفند به دعوت امام لبیک گفتند

حجت الاسلام سید جعفر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر انتخابات مجلس نهم را پرشکوه و ولایتمدارانه توصیف کرد و گفت: مردم ایران به دعوت امام خود لبیک گفته و در روز 12 اسفند سیلی محکمی بر چهره آمریکا و استکبار جهانی و به خصوص صهیونیسم بین الملل زدند.



وی گفت: هریک از انگشت های رای دهندگان در روز جمعه به مثال مشتی آهنین بر سر دشمنان کشور بود و مصداق سخن ماندگار حضرت امام(ره) که فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، بوده است.



امام جمعه کله بست تصریح کرد: مردم با بصیرت ما تحت تاثیر هیچ یک از دروغ پردازی ها، هجمه های سنگین تبلیغاتی قبل از انتخابات قرار نگرفتند و با مشارکت مثال زدنی و پرشور خود در انتخابات ضربه محکمی بر استکبار ، آمریکا و متحدانش زدند.



رضایی با اشاره به اینکه این انتخابات پیامی برای فتنه گران سال88 و حامیان داخلی وخارجی آنها داشت، عنوان کرد: امت هیچگاه دست از امام خود بر نمی دارد و در تاریخ اگر امامان در غربت و مظلومیت بودند و برخی ها حضرت علی(ع) را درکوفه تنها گذاشتند، این اشتباه در ایران هیچگاه تکرار نمی شود.



وی، انتخابات روز جمعه را یکی از بی نقص ترین انتخابات دانست و گفت: مجریان انتخابات مجلس نهم عملکرد خوب و بسیار مثبتی داشتند و این نکته نشان می دهد که انتخابات روز جمعه گذشته با برنامه ریزی و تلاشی که از سوی مجریان، هیئت های اجرایی و نظارت در ماهها قبل از 12 اسفند صورت گرفت، به نحو شایسته برگزار شد.