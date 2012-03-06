مصرف آب در استان ایلام دوبرابر سرانه کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون عمرانی استاندار ایلام با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از منابع آبی، متذکر شد: مصرف آب استان دوبرابر سرانه کشور است .

احمد کرمی در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، با محوریت موضوع آب گفت: با توجه به پدیده خشکسالی و کمبود شدید آب در استان، لزوم استفاده از برنامه های تخصصی ویژه در این حوزه و بهره وری مناسب از این نعمت الهی بسیار حائز اهمیت است .

وی با بیان اینکه کمیته های ویژه در بحث آب استان تشکیل شده است، اظهار داشت: کمیته های ذخیره، تأمین و تهیه آب، استفاده از روش های نوین در مدیریت منابع آبی و کمیته فرهنگ و تبلیغات، تمامی امور و مسائل مربوط به حوزه آب در استان را به صورت ویژه و تخصصی بررسی و پیگیری خواهند کرد .

کرمی افزود: این کمیته ها با تهیه بسته ای جامع و کامل که منابع و موارد مرتبط با آب استان در تمامی حوزه های شرب، کشاورزی، صنعت و .. در آن لحاظ شده است، تصمیم گیری ها در بخش آب استان را مدیریت و برنامه ریزی می کنند .

معاون استاندار ایلام ادامه داد: سرانه مصرف آب استان متناسب با الگوهای کشوری و جهانی نیست و این موضوع ما را بر آن می دارد، که در کنار مسائل عمرانی و فنی، دغدغه های فرهنگی و تبلیغی در این حوزه را نیز مدنظر داشته باشیم .

نباید ارزش افزوده گیاهان دارویی از استان خارج شود



استاندار ایلام با بیان اینکه ارزش گیاهان دارویی در شکوفایی اقتصاد استان ظرفیتی اساسی است، تأکید کرد: نباید ارزش افزوده گیاهان دارویی از استان خارج شود .

مجتبی اعلایی در نشست ستاد توسعه و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی گفت: خداوند تمامی نیازهای بشر را در دل طبیعت قرار داده است و جامعه ای موفق است که بتواند قوانین طبیعت را کشف کند .

وی با بیان اینکه بیشتر داروهای گیاهی ریشه در طبیعت دارد، افزود: استفاده از داروهای گیاهی مقابله با علم نیست، بلکه همسو و تکمیل کننده آن است .

اعلایی ادامه داد: استان ایلام به واسطه اقلیم خاص و شرایط آب و هوایی ویژه خود، دارای تنوعی منحصر به فرد در زمینه گیاهان دارویی است که این پتانسیل، ظرفیتی مهم برای توسعه و آبادانی این بخش در استان را فراهم آورده است .

استاندار ایلام توجه به موضوع گیاهان دارویی را در راستای توسعه اشتغال زایی استان دانست و گفت: از آنجا که گیاهان دارویی علاوه بر مصارف پزشکی، در صنعت و مواد آرایشی و بهداشتی نیز مورد استفاده قرار می گیرند، توجه به این بخش خواهد توانست بخش قابل توجهی از نیازهای اشتغال جوانان و دانشجویان را تأمین نماید .

وی در ادامه و با اشاره به طرح واگذاری زمین های دولتی به فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی، اظهار داشت: با اجرای این طرح، زمینه مساعدی برای پرورش انواع محصولات کشاورزی، به ویژه گیاهان دارویی و اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم خواهد شد .

سهم استان ایلام از محل بنگاه های زودبازده هشت هزار میلیارد ریال است

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام گفت: مسوولان دستگاه های اجرایی با نظر مثبت، بنگاه های اقتصادی زودبازده را در اولویت اول کاری خود قرار دهند .

عسگری در نشست شورای اشتغال و برنامه ریزی استان ایلام افزود: با توجه به اینکه زمان اجرای طرح های زودبازده رو به پایان است، اجرای این طرح ها باید در اولویت قرار گیرد .

وی ادامه داد: سهم استان ایلام از محل بنگاه های زودبازده هشت هزار میلیارد ریال است که از سال 1384 تاکنون 150 هزار طرح در این بخش به بانک های عامل معرفی شده است .

وی اظهار داشت: هیچ پیشرفت و توسعه ای بدون ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در کشور محقق نخواهد شد و در این راه همه دستگاه های اجرایی مسوول هستند .

وی با بیان اینکه همکاری همه دستگاه های اجرایی لازمه تحقق اهداف عالی نظام اقتصادی است، بیان کرد: راه رشد و بالندگی، توجه به اشتغال و توسعه اقتصادی است .

هیچ گندمی نباید از ایلام خارج شود



معاون برنامه ریزی استاندار ایلام گفت: خروج گندم کشاورزان از استان ممنوع است و هیچ گندمی نباید از ایلام خارج شود .

عسگری در نشست شورای آرد و نان استان ایلام افزود: با توجه به اینکه گندم ایلام از درصد پروتین مناسبی برخوردار است و به دلیل کیفیت عالی آن، بایستی آرد مصرفی نانوایی های ایلام از گندم تولید استان تامین شود .

وی اظهار داشت: مازاد گندم تولید استان ایلام نیز باید به صورت آرد از استان خارج شود تا کارخانجات آرد استان که جزو بخش خصوصی هستند، سود کنند .

دکتر عسگری همچنین در خصوص خرید گندم پس از آغاز برداشت از کشاورزان ایلامی گفت: با هماهنگی های بین بخشی باید تمهیدات لازم برای خرید گندم دیم و آبی مناطق گرمسیری استان فراهم شودتا با مشکل مواجه نشویم .

آموزش ها متناسب با نیاز شغلی جوانان ارائه شود



معاون برنامه ریزی استاندار ایلام گفت: آموزش ها باید متناسب با نیاز شغلی جوانان ارایه شود .

عسگری در نشست بررسی استانداردهای آموزشی دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان افزود: نقش و جایگاه نهادی همچون دانشگاه جامع علمی و کاربردی در سیستم آموزشی کشور بسیار قابل توجه است .

وی اظهار داشت: دانشگاه متولی ایجاد شغل نیست و برای تولید شغل نیازمند راه اندازی دانشگاه جامع علمی و کاربردی است تا افراد با ایده آل های خود به سمت شغل های مورد نظر گرایش پیدا کرده و آموزشهای لازم را ببینند .

عسگری گفت: باید ظرفیت های موجود در استان شناسایی و بر اساس پتانسیل های مورد برنامه ریزی آموزشی و با اهداف آموزش منجر به شغل در دانشگاه جامع عملی و کاربردی به آموزش پرداخت .

وی تصریح کرد: بیکاری استان ایلام ارادی و از سر عدم اطلاع رسانی است، زیرا در زمان ارائه آموزش به افراد باید نحوه بازاریابی و چند و چون یک کار با ظرفیت های آن را به طور تخصصی به افراد آموزش دهیم .

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام گفت: نیاز سنجی از دستگاه های اجرایی در خصوص شغل مورد نیازشان می تواند راهگشا باشد .

تامین امنیت کاروان‌های راهیان‌ نور ایلام در نوروز 91

سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام اظهار داشت: ایجاد دو قرارگاه نوروزی در مرکز شهر و میدان امام حسین(ع) و راه‌اندازی 162 گشت انتظامی در دستور کار قرار دارند .



محمد نورالهی افزود: برپایی 39 چادر و سازه در کل استان برای پوشش امنیتی، ارائه لیست اماکن اسکان به مسافران و آمادگی سامانه مانیتورینگ از برنامه‌های پیش‌بینی شده ویژه نوروز91 است .



وی تصریح کرد: راه‌اندازی 15 اکیپ گشت کوهستان در اطراف شهرها، ایجاد گشت‌های ارشاد در مکان‌های پر جمعیت و زیارت‌گاه‌ها و همچنین ایجاد گشت‌های کنترلی و نظارت بر اماکن، رستوران‌ها و ... مورد توجه نیروی انتظامی استان است .



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی ایلام از راه‌اندازی 252 گشت پیاده، 203 گشت خودرویی و 110 گشت موتوری خبر داد و گفت: با راه‌اندازی گشت‌های مذکور به صورت شبانه‌روزی از اموال مسافران مواظبت خواهند شد .



نورالهی با بیان این که علاوه بر ایست و بازرسی ثابت، 25 ایستگاه سیار وجود دارد، تصریح کرد: در این ایام هشدارهای انتظامی و اطلاع‌رسانی از طریق صدا و سیمای مرکز پخش و همچنین از توان مرزبانی استان و بسیج نیز استفاده خواهد شد .

تجهیز 9 آموزشگاه ایلام برای اسکان مسافران نوروزی

دبیر ستاد اسکان و کارشناس مسئول تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش ایلام اظهار داشت: آموزشگاه‌های در نظر گرفته شده از 28 اسفند‌ امسال تا 12 فروردین‌ 91 آماده پذیرش و اسکان 120 خانوار فرهنگی و غیرفرهنگی خواهند بود .



افراسیاب ابراهیمی افزود: ستاد اسکان استان ایلام تمام امکانات خود را با هدف میزبانی شایسته از مسافران و گردشگران ورودی به استان در نوروز 91 و فراهم ‌آوردن لحظاتی خوش و به یادماندنی برای آنان به کار گرفته است .



وی اظهار داشت: برای رفاه حال مسافران و خدمات‌دهی مناسب به آنان، تمام مدارس طرح اسکان به گاز شهری، حمام، یخچال، تلویزیون، فرش، توقفگاه خودرو و دیگر امکانات مورد نیاز تجهیز خواهند شد .



دبیر ستاد اسکان و کارشناس مسئول تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش ایلام یادآور شد: افزون بر مدارس اعلام شده، خانه معلم ایلام نیز آماده استقبال از مهمانان نوروزی است .

سه ورزشکار تیرانداز ایلام به اردوی تیم ملی دعوت شدند

از سوی فدراسیون تیراندازی از ورزشکار شایسته تیرانداز ایلام جهت حضور در اردوی تیم ملی کشورمان دعوت شد .

محدثه لطفی قهرمان شایسته و ملی پوش استانمان بایید از مورخ 18/12/90 لغایت 26/12/90 در محل اردوی تیم ملی بانوان ایران در تهران حضور پیدا کند محمدحسین کریمی و رضا عبدولی دو ورزشکار توانمند ایلام نیز بایستی در تاریخ 6/1/91 لغایت 12/1/91 خود را به مربیان تیم ملی معرفی کنند

. این اردو در رده سنی نوجوانان و جوانان در رشته تفنگ و تپانچه در محل کمپ تیم ملی در تهران برگزار خواهد شد .

سه ووشوکار ایلامی به اردو تیم ملی کشور دعوت شدند

فدراسیون ووشو از سه ورزشکار شایسته استان در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به منظور شرکت در اردوی انتخابی تیم ملی کشورمان دعوت کرد .

این فدراسیون برای برگزاری اردوی تدارکاتی چهارمین دور مسابقات جوانان و نوجوانان جهت شرکت در مسابقات آسیایی ماکائو از یزدان میرزایی و نوید محمدنژاد خواست تا در مورخ 29/12/90 خود را به مربیان معرفی کنند .

همچنین از مسعود فاضلی به منظور حضور در اردوی تدارکاتی هشتمین دور مسابقات بزرگسالان آسیایی ویتنام در تاریخ 23/12/90 برای شرکت در مسابقات انتخابی درون اردویی حضور بهم رساند .