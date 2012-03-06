به گزارش خبرنگار مهر، افسانه شعبان‌نژاد شاعر و نویسنده کودک و نوجوان، پایگاه اینترنتی شخصی خود را به منظور معرفی آثار و فعالیت‌هایش در حوزه ادبیات کودک راه‌اندازی کرد.

این نویسنده که در حال حاضر عضو شورای متون کهن انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است در این پایگاه اینترنتی در سه بخش جداگانه کتاب‌ها، ترانه‌ها و فیلم‌های خود را معرفی کرده است.

مصاحبه‌ها، نقدها، جوایز و سفرهای این شاعر نیز بخش‌های دیگر این پایگاه اینترنتی را تشکیل می‌دهند.

شعبان‌نژاد همچنین در بخش دیگری از این پایگاه اینتزنتی با عنوان «دوستانه‌ها» تصاویری از نقاشی‌ها و تصویرگری‌های تقدیم شده به خود را نیز به نمایش گذاشته است.

این پایگاه اینتزنتی همچنین در بخشی با عنوان «تازه‌ها» جدیدترین یادداشت‌ها و نقدهای ادبی وی را به بازدیدکنندگان خود ارائه می‌دهد.

پایگاه اینترنتی افسانه شعبان‌نژاد به نشانی www.afsanehshabannejad.com قابل دسترسی است.

شعبان‌نژاد دارای مدرک فوق‌لیسانس ادبیات نمایشی و نشان درجه یک هنری در رشته ادبیات داستانی است. وی کار فرهنگی را از سال 1360 با مجلات رشد آموزش و پرورش شروع کرد و هم‌اکنون نیز با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همکاری دارد.