دشمنان باز هم به ناتوانی در مقابله با جمهوری اسلامی اعتراف کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی برهان در پیامی ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم مهریز در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام دینی که قواعد و اصول و پایه های ارزش آن از دین سرچشمه می گیرد، الگوی به تمام معنا برای مسلمانان جهان شده است.

وی افزود: صحنه های حضور مردم حماسی ایران اسلامی در همه جای ایران اسلامی چشمگیر و خیره کننده بوده که دشمنان اسلام را مایوس کرد و توطئه های آنان را خنثی کرده است.

برهان ضمن قدردانی از حضور بی نظیر مردم در انتخابات مجلس نهم عنوان کرد: در 12 اسفند 90 دشمنان باز هم به ناتوانی و عجز در مقابله با جمهوری اسلامی اعتراف کردند.

وی تصریح کرد: اینجانب این حضور گسترده و با نشاط مردم را در پای صندوق های رای که به فرمایش مقام ولی امر مسلمین جهان سیلی محکمی به چهره استکبار بود را به رهبر معظم انقلاب و دوستداران اسلام و انقلاب تبریک می گویم.