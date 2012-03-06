شورای صنفی اکران و دخالت در اکران نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، هر سال با پایان جشنواره بینالمللی فیلم فجر یکی از جذابیتهای خبری برای اهالی رسانه و دوستداران سینما حدس و گمان پیرامون ترکیب فیلمهای نوروزی است. جشنواره سیام هم از این قاعده مستثنی نبود و بهرغم دستهای خالی جشنواره به لحاظ آثار کیفی، بازهم برخی فیلمسازان برای حضور در این رقابت داغ پیشقدم شده و پیشاپیش از قطعیت اکران فیلم خود در نوروز 90 گفتند.
در این بین اما شورای صنفی اکران به ناگاه رویکردی تازه در پیش گرفت و در قالب یک نوآوری نسبت به تهیهکنندگان و سینماداران پیشدستی کرده و فهرستی شامل 15 فیلم برای اکران در نوروز منتشر کرد؛ در انتظار معجزه (صدرعاملی)، راه بهشت (صباغزاده)، سرزمین خواب (علی لطفی)، داستان سامرا (سلطانی)، گشت ارشاد (سهیلی)، تهران ۱۵۰۰ (عظیمی)، فیلادلفی (اسدیپور و رحیمزاده) فیتیله و ماه پیشونی (معیریان)، محرمانه تهران (فیوضی)، قبیله من (آزادی)، بیتابی بیتا (فرید)، قلادههای طلا (طالبی)، عطر ولایت (صمدی)، زندگی خصوصی (فرحبخش) و انتهای خیابان هشتم (امینی) فیلمهایی هستند که از سوی شورای صنفی اکران بعنوان گزینههای نوروزی معرفی شدهاند.
"قلادههای طلا" از فیلمهایی است که اکرانش در نوروز قطعی شدهاست
انتشار این فهرست در حالی است که عدم حضور فیلمهای مطرحی چون بوسیدن روی ماه (اسعدیان)، بیخود و بیجهت(کاهانی)، پل چوبی (کرمپور) و نارنجیپوش(مهرجویی) در این بین تعجببرانگیز بود.
در واکنش به این فهرست سینماگرانی چون همایون اسعدیان، مهدی کرمپور و منوچهر محمدی صراحتاً دست روی آییننامه اکران و شرح وظایف شورای صنفی گذاشتند و دخالت در ترکیب اکران را خارج از صلاحیت این شورا دانستند. در مقابل این انتقاد اما سیدضیا هاشمی بعنوان رئیس شورای صنفی اکران صراحتاً تأکید کرد: "تعیین آرایش اکران را جزو وظایف شورای صنفی اکران میدانیم"
"بوسیدن روی ماه" بهرغم آغاز تبلیغات میدانی هنوز در ترکیب اکران نوروز جایی ندارد
این مجادلات رسانهای در حالی است که طبق متن آییننامه اکران سال 90 مصوب شورای فعلی صنفی اکران وظایف این شورا عبارت است از: "1– ساماندهی اکران فیلمهای سینمائی، مطابق آئیننامه شورای صنفی اکران/ 2- ایجاد تنوع نمایش و فراهم نمودن امکان اکران همه گونههای سینمائی با هدف جذب تمامی مخاطبین/ 3- ثبت قراردادهای نمایش و صدور حواله اکران و نظارت بر حسن اجرای آنها من جمله بررسی کف فروش/ 4- گردآوری اطلاعات فروش روزانه فیلمهای به نمایش درآمده در سینماها برای تنظیم گزارشات مستمر/ 5- کوشش برای تأمین و حفظ منافع ذی نفعان قلمرو نمایش و مخاطبان سینما درجهت عدالت محوری/ 6- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات احتمالی ازآئیننامه ومصوبات شورای صنفی اکران/ 7- داوری و تصمیمگیری برای اختلافات احتمالی پدید آمده بین طرفین قراردادهای نمایش"
در بین این وظایف شاید گزاره "ساماندهی اکران فیلمهای سینمایی" موید نظرات سیدضیا هاشمی باشد اما در همین آییننامه و در فصل سوم ذیل عنوان "مقررات توزیع و نمایش فیلم" صراحتاً به چگونگی اعمال این ساماندهی اشاره شده و آمده است: "هر تهیهکننده میتواند پس از دریافت پروانه نمایش فیلم مربوطه، از طریق دفاتر توزیع و نمایش فیلم، متقاضی اکران در سینماها باشد."
در قبال این تقاضا هم در ماده 14 تأکید شدهاست: "اکران فیلم در سینماهای تهران مستلزم عقد قرارداد بین پخشکننده فیلم و سینماها و پس از ثبت در دبیرخانه شورای صنفی اکران به همراه مهر شورای صنفی اکران دارای اعتبار میباشد." بنابر این روشن است که نقش شورای صنفی اکران در پروسه تعیین ترکیب فیلمهای در حال اکران تنها "ثبت قرارداد" است و نه "تعیین ترکیب اکران" و تصمیمگیری برای اکران یا عدم اکران یک فیلم تنها برعهده "پخشکننده فیلم" و "سینماها" است.
جالب اینکه در ماده 15 همین فصل هم صراحتاً درباره ترتیب و زمان اکران آمده است: "تمامی توزیعکنندگان فیلم و سینماداران طرفین قرارداد موظف به درج زمان و ترتیب نمایش شامل مدت که بصورت هفتگی درج میشود، سقف زمانی و شماره پروانه نمایش در قراردادهای تنظیمی هستند." پس بر این اساس تصمیمگیری درباره ترتیب و زمان اکران هم صرفاً برعهده "توزیعکننده" و "سینمادار" است.
همانطور که مشاهده میشود، با ارجاع به متن آییننامهای که اتفاقاً توسط اعضا فعلی شورای صنفی اکران مصوب شده، کیفیت ورود این شورا در تعیین فیلمهای اکران نوروز 91 اتفاقی سوالبرانگیز است. اتفاقی که هیچ معنای دیگری جز "دخالت در اکران" ندارد هرچند سید ضیا هاشمی مدعی شود: "علاقهای به دخالت در اکران نوروزی نداریم"
طبق اعلام قبلی فرداز سه شنبه (16 اسفند) احتمالاً فهرست نهایی فیلمهای نوروزی اعلام خواهد شد. باید منتظر ماند و دید آیا اکران نوروز91 در ادامه روند فعلی نهایی میشود و یا با ارجاع به قانون، شورای صنفی اکران به جایگاه واقعی و قانونی خود بازخواهد گشت.
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محمد صابری
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