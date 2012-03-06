مجید نامجو در گفتگو با مهر درباره اقدامات وزارت نیرو برای شناسایی و فروش اموال مازاد این وزارتخانه گفت: براساس ظرفیتهای مواد 33 ، 35 و 36 قانون بودجه سال جاری که ظرفیت شناسایی دارایی ها و اموال مازاد را در اختیار دستگاهها قرار می داد، توانستیم با شناسایی ظرفیتهای این بخش تهاتر دارایی ها و تسویه بدهی ها با شرکتهای پیمانکاری را انجام دهیم.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در وزارت نیرو شناسایی اموال مازاد و تسویه بدهی ها به عرضه نیروگاهها منحصر شده است، اظهار داشت: به دلیل بالا بودن قیمت نیروگاهها امکان تسویه آن با پیمانکاران وجود ندارد اما تاکنون توانستیم از طریق واگذاری نیروگاه تهاتر بدهی ها را با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و شرکت مپنا انجام دهیم .



نامجو با تاکید بر اینکه از طریق واگذاری نیروگاه به این دو مجموعه یاد شده توانستیم بدهی ها را به صورت عمده تسویه کنیم، خاطر نشان کرد: متاسفانه به دلیل بالا بودن قیمت نیروگاهها پیمانکاران خرد از دریافت مطالبات خود بی نصیب ماندند.



وی با اشاره به اینکه پیشنهاد می کنم پیمانکاران و طلبکاران خرد وزارت نیرو از طریق سندیکای برق یک ظرفیت سازی برای دریافت مطالبات خود انجام دهند، گفت: پیمانکاران خرد می توانند یکی از نیروگاهها را به عنوان مطالبات خرد از وزارت نیرو بگیرند و آن را منافع آن را بابت تسویه مطالبات خود استفاده کنند، البته این موضوع نیز بنا به دلایلی عملیاتی نشد.



نامجو با تاکید بر اینکه سازندگان برق نتوانستند آن هماهنگی لازم را برای تسویه مطالبات خود از طریق واگذاری نیروگاه به آنها به وجود آورند، افزود: سندیکای برق از این طریق می تواند اعتماد سازی کند و با گرفتن وکالت از پیمانکاران برقی مطالبات پیمانکاران خرد را نیز دریافت کنند و این یکی از راههای خوبی است که وجود دارد.



وزیر نیرو با اعلام اینکه در مذاکره اخیر با رئیس جمهور وی دستور اجرای کار جدیدی را به بانکها برای مذاکره خرید نیروگاهها ارائه کرد، گفت: رئیس جمهور خواست تا بانکها برای خرید نیروگاهها وارد عمل شوند و با استفاده از قیمت نیروگاهها، مطالبات پیمانکاران خرد را بپردازند و به عبارتی، بانکها از طریق خرید نیروگاهها مطالبات پیمانکاران خرد وزارت نیرو را بپردازند و این کار طبق یک مکانیزم جدیدی قابل اجرا است.



وی خاطر نشان کرد: البته برای اجرای این دستور لازم است تا مذاکرات با بانکها صورت گیرد و نشست هایی برای عملیاتی شدن آن داشته باشیم. به صورت کلی، با استفاده از ظرفیتهای جدید بودجه در حال رفع مشکل پرداخت مطالبات پیمانکاران خرد هستیم.



نامجو همچنین از دستور اخیر رئیس جمهور در خصوص اینکه منابع خرید انشعاب جدید آب و برق به خزانه نرود و مستقیما در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد، خبر داد و اظهار داشت: البته این دستور نیز یک ظرفیت جدیدی را از لحاظ تامین منابع مورد نیاز در اختیار وزارت نیرو قرار داده و به اصطلاح، نقدینگی مورد نیاز از طریق فروش انشعاب به گردش افتاده است.



وزیر نیرو با اشاره به اینکه بعد از مصوبه هیئت وزیران در سالجاری مبنی بر پرداخت حدود 7 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت نیرو به بانکها و تبدیل شدن آن به بدهی دولت نیز توانستیم وضعیت پرداخت مطالبات وزارت نیرو را بهبود بخشیم، تصریح کرد: با استفاده از سهام شرکتهای قابل واگذاری توانستیم بدهی های خود با بانکها را تسویه کنیم.



به گفته وی، خود این موضوع می تواند یک ظرفیت جدیدی را برای دریافت تسهیلات جدید بانکی جهت اجرای پروژه های صنعت آب و برق ایجاد کند. نامجو در پایان سخنانش مبلغ کل مطالبات پیمانکاران خرد صنعت آب و برق حدود 1300 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: به صورت کلی پرداخت این بدهی ها در دستور کار قرار دارد.