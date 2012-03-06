بی طرفی مجریان انتخابات در مازندران مشهود بود

حجت الاسلام حسین رستمی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور گسترده مردم در انتخابات روز جمعه را نتیجه اعتماد راسخ آنها به مقام معظم رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.

وی افزود: با سیلی مردم ایران به آمریکا و دشمنان کشورمان، استکبار و هم پیمانانش مواضع منفعلانه ای در پیش گرفتند.



رستمی شاهرودی افزود: ملت ما بار دیگر ثابت کرد که از هوش و بصیرت بسیار بالایی برخوردار بوده هرچند که دشمن نیز هیچ وقت دست از اقدامات خصمانه خود برنخواهد داشت.



وی گفت: انتخابات روز 12 اسفند برای سران فتنه وعوامل داخلی وخارج نشین آن این پیام را داشت که ملت در بیعت خود با رهبرهمچنان استوار هستند و شکست خوردگان بدانند که دیگر دربین مردم جایگاهی ندارند و اگر بار دیگر بخواهند وارد عرصه شوند باز حماسه 9 دی تکرار خواهد شد.



خطیب جمعه گلوگاه، مردم را پیروز واقعی انتخابات دانست و افزود: مسئولان اجرایی انتخابات مجلس نهم در مازندران به خصوص در شرق استان، کار خود را بسیار عالی انجام دادند به گونه ای باید اذعان کرد که بی طرفی مجریان انتخابات مشهود بود.