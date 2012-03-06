مرکل جبهه متحد حامی سارکوزی در اروپا راه می اندازد

به گزارش خبرگزاری مهر، اشپیگل می نویسد: آنگلا مرکل با دیگر رهبران محافظه کار در اروپا را گردهم جمع می کند تا از نیکلا ساکوزی در برابر "فرانسوا اولاند" رقیبش وی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کنند.

اشپیگل اعلام کرده که دخالت مرکل در امور سیاسی فرانسه تنش هایی را در کابینه وی بوجود آورده است.

در ادامه این مطلب آمده است: نیکلا سارکوزی بطور خستگی ناپذیر تور فرانسه را برای تبلیغات انتخابات شش هفته دیگر را پیگیر می کند. وی خود را بعنوان مرد عمل و منجی اروپا می داند. علی رغم تمامی تلاش هایش در نظر سنجی ها وضعیت مناسب ندارد اما خدا را شکر که او آنگلا مرکل را در کنار خود دارد.

اشپیگل می نویسد: صدراعظم آلمان همیشه نسبت به انتخاب مجدد سارکوزی رغبت نشان داده و این دو در حالی که در سواحل فرانسه قدم می زنند و تلویزیون ها نیز آنها را هدف گرفته اند درباره مبارزه مشترک خود دراین مسیر گفت و شنود می کنند.

در ادامه آمده است: مرکل روی خوشی به اولاند رقیب سوسیالست سارکوزی نشان نداده و بعید است که در دور دوم انتخابات تغییراتی حاصل شود.

اشپیگل می نویسد: بر اساس اطلاعاتی که این مجله به دست آورده آلمان، ایتالیا، اسپانیا و انگلستان از اولاند در مبارزه انتخاباتی حمایت نکرده اند. مرکل با "ماریو مونتی" نخست وزیر ایتالیا و "ماریانو راخوی" نخست وزیر اسپانیا توافق کرده تا از اولاند اجتناب کنند و با دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس هم توافق کرده تا با اولاند دیداری نداشته باشد.این مخالفت نه تنها به خاطر همراهی آنها با سارکوزی است بلکه از این هم نشات می گیرد که اولاند وعده داده تا در توافق مالی اعضای اتحادیه اروپا بازنگری کند.

اشپیگل می نویسد: اما مواضع مرکل مخالفینی هم در بین اعضای کابینه خود داشته است. گیدو وستروله وزیر خارجه از موضع وی انتقاد کرده و منابع نزدیک به اشپیگل گفته اند که روند جاری ممکن است به روابط دو کشور آسیب بزند.