آمادگی نخست وزیرمالزی برای مناظره/دروغ واطلاعات غیر مستدل نه

به گزارش خبرگزاری مهر، "نجیب رزاق" در وبلاگ شخصی خود اشاره به نام هیچ فردی نکرده است اما اعلام کرده است که این شخص باید منطقی و آماده برای یک گفتمان سیاسی مستدل باشد.

انور ابراهیم رهبر مخالفان دولت مالزی بارها آمادگی خود را برای انجام مذاکره و مناظره مستقیم با نخست وزیر در خصوص مسایل مختلف کشورش را مطرح کرده که تا کنون بی پاسخ مانده است.

نخست وزیر مالزی که به نظر می رسد به طور غیر مستقیم پاسخ انور ابراهیم را داده، در وبلاگ خود آورده است که در یک گفتمان دموکراتیک دروغ و اطلاعات غیرمستدل جایی ندارد و مخالفان باید بجای شکایت راه حل بهتر ارایه کنند.

وی مخالفان دولت را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که آنان در موضع گیری های خود بدون توجه به حقیقت، خسارات زیادی به اعتبار مالزی در عرصه بین المللی و ثبات داخلی در کشور می زنند.



