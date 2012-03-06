به گزارش خبرنگار مهر، عادل فردوسی پور در یکی از برنامه هایش پس از اینکه تلفن حسین جلالی یکی از کاندیداهای ریاست فدراسیون دوومیدانی قطع شد، این قطع ارتباط را به فشار دخالت وزارت ورزش و جوانان در انتخابات دوومیدانی مرتبط کرد. به همین خاطر مدیر کل حقوقی وزارت ورزش از این فردوسی پور به مراجع قضایی شکایت کرده است.

احمد رسولی نژاد معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان ضمن تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: " در جریان این برنامه تلفن جلالی قطع شد که فردوسی پور بلافاصله با طعنه اعلام کرد که این ارتباط تلفنی به طور خود جوش قطع شده در حالی که طبق ادعای جلالی پس از قطع تماس تلفنی هیچگونه تلاشی از سوی عوامل برنامه نود در این خصوص انجام نشد، در واقع فردوسی پور به گونه ای با جلالی مصاحبه کرد و فضای برنامه را طوری جلوه داد که وزارت ورزش و جوانان در انتخابات فدراسیون دو و میدانی دخالت کرده، بنابراین در انتخابات فدراسیون فوتبال نیز دخالت خواهد کرد، در حالی که وزارت ورزش و جوانان در هیچ انتخاباتی دخالت نمی کند".

رسولی نژاد با بیان اینکه از افراد دیگری که در این مدت بدون مدرک، به وزارت ورزش و جوانان در خصوص دخالت این وزارتخانه در انتخابات فدراسیونها تهمت زده اند نیز شکایت کرده اند گفت: از عادل فردوسی پور نیز به خاطر این اتهامات به مراجع قضایی شکایت کرده ایم.