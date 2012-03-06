به گزارش خبرنگار مهر، این روزها در خانواده تئاتر هنرمندانی هستند که در بستر بیماری گرفتارند و شرایط سخت و دشواری را سپری می‌کنند. محمود استادمحمد و حسین محب‌اهری از هنرمندان با سابقه‌ای هستند که هر کدام جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده‌اند. چندی پیش استادمحمد در بیمارستان بستری بود و برای درمان باید ماهانه مبلغ هفت میلیون تومان هزینه می‌کرد.



این روزها حسین محب‌اهری هم باید به صورت میانگین ماهانه مبلغ دو میلیون تومان برای درمان خود هزینه کند. این در حالی است که وقتی هنرمندی در بستر بیماری است دیگر نمی‌تواند در عرصه هنری فعال باشد و همین امر باعث می‌شود که به لحاظ درآمد و تأمین هزینه‌ها با مشکلاتی مواجه شود.



در ایام بیماری همواره برخی مدیران، مسئولان و هنرمندان حمایت‌هایی را از هنرمندان بیمار انجام می‌دهند اما این حمایت‌ها مقطعی و لحظه‌ای است. زیرا بعد از فروکش اخبار رسانه‌ای و کم شدن توجه بر روی بیماری این هنرمندان،‌ دیگر حمایتی جدی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد.



این روزها بیش از پیش نیاز به راه‌اندازی صندوق حمایت از هنرمندان بیمار احساس می‌شود و مدیران و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین شهرداری تهران می‌توانند با راه‌اندازی این صندوق حمایت‌های مستمری از هنرمندان بیمار داشته باشند.

حسین محب‌اهری در حال تمرین نمایش

حسین محب‌اهری که این روزها تحت شیمی‌درمانی قرار دارد درباره حمایت‌هایی که تا کنون از او شده به خبرنگار مهر گفت: چون عضو انجمن نمایش بودم و مطالباتی داشتم که حدود 15 میلیون تومان می‌شد، 9 میلیون تومان از این مطالبات برای عمل جراحی به من پرداخته شد و مرکز هنرهای نمایشی قول داده باقی این مطالبات را هم به زودی پرداخت کند.



وی ادامه داد: نماینده آقای ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما هم به عیادت من آمد و اعلام کرد ضمن تقبل هزینه‌های درمان در صورت نیاز برای اعزام به خارج از کشور و طی شدن مراحل درمان نیز از من حمایت خواهند کرد. همچنین شهرداری تهران نیز به واسطه آقای مجید سرسنگی پیگیر شرایط و انجام حمایت هست.



این بازیگر با سابقه عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون یادآور شد: در این شرایط کار کردن سخت است و هنرمند نمی‌تواند کار کند به همین خاطر ناخودآگاه انتظاراتش بیشتر می‌شود. من به دلیل بیماری بازی در تئاتر و دو پروژه تلویزیونی را نپذیرفتم. در این شرایط تأمین مخارج زندگی و درمان سخت است و هنرمند انتظار دارند مسئولان پیگیری بیشتری داشته باشند.



محب‌اهری درباره میزان هزینه‌های درمان خود به صورت ماهانه گفت: در حالت معمول در ماه مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان مخارج درمان من است که با هزینه‌های داروهای مکمل و باقی موارد، مخارج درمان به صورت ماهانه بیشتر می‌شود.



این شرایط حاکی از آن است که مدیران و مسئولان دغدغه حمایت از هنرمندان بیمار را دارند ولی این حمایت‌ها باید به صورت جریانی مستمر و تأثیرگذار در قالب صندوق حمایت از هنرمندان بیمار یا افزایش بیمه تکمیلی هنرمندان باشد.