به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فدایی در نشست شورای مرکزی وکمیته های سه گانه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: 12 اسفند روز آزمایش و سنجش ملت بزرگ ایران بود که با وجود همه توطئه ها، فشارها، تحریمها، تخریب ها واز وضعیت کنونی عبور کرده و پایبندی محکم شان را به رهبری، نظام، اصول و ارزش ها نشان دادند.

وی که در تحلیل انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، اظهار داشت: یکی از رسالت های بزرگ خواص، روشنفکران و نخبگان این است که بتوانند حوادث و رویدادهای جامعه را خوب تحلیل و تبیین کنند، به گونه ای که جامعه را حرکت داده و رو به جلو ببرند و بسترساز پیشرفت باشند و در ادامه در تعالی فرد و عموم جامعه مفید واقع شوند. این ضرورت و نیاز متاسفانه در جامعه ما بسیار کمرنگ است؛ بعضی تحلیل گران، سیاسیون، نخبگان علوم سیاسی و اجتماعی هنوز که هنوز است نتوانسته اند در تراز و شأن ملت ایران و جامعه اسلامی مان تحلیل جامعی ارایه کنند و گزارش منطقی از وضعیت جامعه ایران داشته باشند.

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دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی افزود: اکنون که یکی دو روز از انتخابات گذشته برای تحلیل درست آن بایستی ببینیم در ماه های منتهی به این روز بزرگ، چه تهدیداتی علیه کشورمان وجود داشت و در چه شرایطی مردم به پای صندوق های رای آمدند. تحولات منطقه در چه وضعیتی قرار دارد، در داخل چه آرایشی را از سوی نیروهای انقلاب، فتنه و انحراف شاهد بودیم و نیروهای انقلاب با چه فکر، اندیشه و عملی در صحنه رقابت حضور داشتندکه با بصیرت و حضور مردم شکست خوردند.

فدایی با اشاره به توطئه های نظام سلطه گفت: علاوه بر 2 سال گذشته در این 6 – 5 ماه اخیر، نظام سلطه به سرکردگی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی تمام ظرفیت نرم خویش را به عرصه آورد بود تا از ملت ایران انتقام بگیرد.

وی افزود: بعد از حادثه 22 خرداد 88 و راه اندازی فتنه ای سنگین، شاهد شکست سنگین نظام استکبار و اپوزیسیون و جریان داخلی فتنه بودیم. آن تجربه تلخ برای دشمنان باعث شد تا برای زدن ضربه ای مجدد، به بازسازی این جریان پرداخته تا بتوانند در انتخابات بعد از خرداد 88، فتنه را بازتولید کرده و قائله دیگری را راه اندازی کنند و در این میان سرمایه گذاری سنگینی داشتند.

وی اضافه کرد: جهت اطلاع و تحلیل دقیق خوب است یک بازخوانی از مواضع رسانه های وابسته به نظام سلطه را حداقل در 6 – 5 ماه گذشته داشته باشیم که چه حجم سنگین و گسترده ی عملیات روانی علیه ملت ایران داشتند.

وی ادامه داد: در این میان، تمام سیاسیونی که در چند سال گذشته آسیب دیده بودند درصدد برآمدند که به ملت ایران ضربه بزنند. بیکار ننشستند، بنا کردند توطئه ای را طراحی کردند، مدل سازی کردند، عملیات کردند، همه شان هم حضور داشتند از فتنه تا جریان انحرافی و برخی که خود را در میان نیروهای انقلاب جا زده بودند. سیاه نمایی کردند پمپاژ یأس در مردم کردند، اختلاف اندازی کردند و.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی اهداف دشمنان را برشمرد و گفت: هدف همه دشمنان از طراحان تا مجریان این بود که انتخابات 12 اسفند به گونه ای رقم بخورد که بین ملت ایران و نظام، بین مردم و رهبری و بین امام و امت، گسست و فاصله ایجاد شود و مردم را مایوس کنند.

وی در مورد چرایی این موضوع گفت: اول آنکه دشمنان، پیوند وثیق نظام و مردم را بر نمی تابند؛ دوم اینکه خودشان را در سراشیبی میبینند و لذا نمیتوانند شاهد آن باشندکه ملت ایران در حال اوج گرفتن باشد و مطلب سوم آن است که همه شعارهای پرزرق و برق 300 -200 سال گذشته لیبرال سرمایه داری اعم از حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی، آزادی وپوچ بوده و مردم دنیا متوجه شده اند که این شعارها تنها برای اغواگری و مردم فریبی بوده است و در مقابل این همه شعارهای پوچ و توخالی یک نوع مردمسالاری در حالی نهادینه شدن است که توسط صاحبان اندیشه، آزادیخواهان و ملل منطقه از آن الگوگیری می شود و در مقابل تمام نظام سلطه، نظامی نوپا با یک انقلاب جدید در حال اوج گرفتن است که معادلات جهانی را بر هم می ریزد.

وی خاطر نشان ساخت: بعد از فتنه 88، کانون تمام طراحی ها، توطئه ها و عملیات دشمن برای انتخابات بعدی بود که مقطع آن 12اسفند 1390 ذکر می شد. این انتخابات اولین انتخابات بعد از فتننه88 بود. اولین انتخابات بعد از گردنکشی ها و فشارهای اخیر و جدید نظام سلطه بود و اولین انتخابات مردم ایران، پس ازشکل گیری جنبش بیداری بین مسلمانان بود و در مجموع 12 اسفند یک مقطع زمانی خاص بود.

فدایی یک وجه دیگر انتخابات مجلس نهم را مباحث داخلی ارزیابی کرد و گفت: در داخل بگومگوها و بحث های بیهوده میان نیروهای انقلاب از یکطرف و ازطرف دیگر شاهد خط ونشان کشیدن جریان فتنه و باند انحراف و فساد، علیه نیروهای انقلاب و نظام بودیم.

وی افزود: فتنه و انحراف تصور می کردند نظام نیازمند به آنهاست و بر همین اساس می خواستند گران فروشی کنند و در مقابل نظام عرضه اندام نمایند. مطرح می ساختند که اگر ما نباشیم مردم هم نیستند. اظهار می داشتند که اگر ما بیاییم مردم هم می آیند.

دبیرکل جمعیت ایثارگران افزود: فتنه و انحراف به دنبال تحقیر مردم و نظام بودند و می خواستند در مقابل نظام، گران فروشی کنند و در این ماجراها خود را تافته جدا بافته نشان دهند.

وی اضافه کرد: البته در مقابل زیاده خواهی ها و گرانفروشیهای فتنه و انحراف، نظام با استحکام ایستاد؛ هرچند سوءمدیریت هایی در قوا و برخی دستگاهها وجود داشت، فشارهایی نیز به مردم در یکی دو ماه منتهی به انتخابات وارد شد ولی نه تطمیع، نه تهدید، نه تخریب، نه فشار وهیچ گونه نتوانست در عزم پولادین ملت ایران برای حضور در صحنه و دفاع از ارزشها، رهبری و ولایت تاثیری بگذارد.

وی ادامه داد: نوع حضور و انتخاب مردم در سراسر کشور نشان می دهد مردم با حضوری در حدود 65 درصد چگونه خود را با رهبر و امام خود تنظیم می کنند. شما به دو وجه نگاه کنید هم میزان مشارکت و هم نوع حضور مردم در انتخابات؛ در مورد مشارکت، در انتخابات مجلس هفتم و هشتم حدود 51درصد مردم در انتخابات شرکت کردند اما در انتخابات مجلس نهم مشارکت از 60 درصد گذشت و به مرز 65 درصد رسید و همه کسانی که خواستند از ملت گروکشی کنند ناکام ماندند.

فدایی حماسه بزرگ 12 اسفند را معجزه الهی توصیف کرد و گفت: بنده در پای تلویزیون بودم برخی حوزه های انتخابیه را به صورت زنده نشان می داد. برخی هنوز در ذهن ام هست مثلا یک حوزه رای گیری در اراک بود که ساعت 11:30 شب هنوز صف طویلی از حضور مردم را نشان می داد یا در گزارشات مردمی سخنانی را مردم بیان می کردند که نشان از رفتار بصیرانه مردم داشت.

وی افزود: در یکی از گزارشها خانمی صحبت می کرد که گفت خیلی اهل تدین و رعایت مسائل مذهبی نیستم و مثلا حجابم هم مناسب نیست. بچه های من هم خیلی متدین نیستند ولی اگر آمریکا حمله کند بچه هایم گفتند از اولین نفراتی هستند که در مقابل آمریکا در جبهه جنگ حاضر می شوند یا خانم دیگری بود که اظهار می داشت من برنامه ریزی کرده بودم که بعدازظهر برای رای دادن بیایم اما وقتی دیدم رهبرم صبح اول وقت آمدند و گفتند زود بروید چون به ایشان و میهنم عشق می ورزم همان زمان آمدم و رای دادم.

وی افزود: از این نوع اظهارات بسیار بود و نکات بسیاری داشت و نشان می داد مردم بصیرانه و حکیمانه پای صندوق ها آمده اند و این معجزه¬ای است که با آن همه فشارها چگونه قلب های این مردم با اراده الهی، با اراده حجت خدا و جانشین امام زمان(عج) تنظیم می شود و با حضور در صحنه همه مدعیان نخبگی و سیاسی را دور می زنند و از همه عبور می کنند تا صرفا پایبندی خود را به نظام و رهبری نشان دهند.

وی اضافه کرد: البته شما یک بررسی اجمالی کنید متوجه خواهید شد که عظمت این ملت را امام (ره) و رهبر حکیم انقلاب بیشتر از همه درک کرده و فهمیده اند.

وی به زمان شناسی ملت ایران اشاره کرد و در پاسخ به برخی که ملت ایران را دقیقه نودی می گویند گفت: اتفاقا مردم ایران، زمان شناس هستند و هنگامه ورود خود را در زمان مناسب تنظیم می کنند که بیشترین اثر را داشته باشد.

فدایی تاکید کرد: به هیچ بهانه و خرده گیری نباید در شیرینی حضور حماسی ملت ایران خدشه ای وارد کنیم ممکن است عده ای رای نیاورده باشند، ممکن است عده ای تمایل داشتند رای بیشتری کسب می کردند، ممکن است کسی در جایی از دستگاهی رنجیده خاطر باشد واینها نباید این عظمت حضور حماسی مردم را آسیب بزند. همه باید مراعات کنند همچنین هنوز باید مراقب باشیم که بعد از فتنه انگیزیهایی که در گذشته رخ داده، شیرینی به کام مردم بنشیند و این شیرینی حفظ شود.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با اشاره به برخی مواضع نامناسب پیش از انتخابات گفت: می گفتند در شهرهای بزرگ مثل تهران، مردم به سیستم اعتماد واعتنا ندارند اما حضور پررنگ تهرانی ها و مردم در شهرهای بزرگ این تحلیل های غلط را نقش بر آب کرد. در دو انتخابات مجلس هفتم و هشتم در تهران 27 درصد تا 30 درصد شرکت داشتند اما در انتخابات مجلس نهم درصد مشارکت مردم تهران از 40 درصد گذشت.

وی خاطرنشان ساخت : برای توصیف میزان مشارکت مردم نیز نمی توان صرفا به عدد 65 درصد کل کشور اشاره کرد بلکه باید شرایط محیطی آن نیز تبیین شود. مثلا باید به افزایش عملیات روانی دشمن، افزایش فشارها و تحریمهای اقتصادی، طراحی توطئه توسط عوامل داخلی آنها وابهام آفرینی از فتنه 88 تاکنون نیزاشاره شود.

وی 12 اسفند را روز پیروزی رهبر معظم انقلاب دانست وگفت: این سرمایه بزرگ که به برکت هدایت رهبری و حضور مردم فراهم آمده را همه قدر بدانیم و از آن در تمامی مراحل که منجر به رشد، پیشرفت و تعالی ملت ایران می شود به کار گیریم.

وی افزود: از این سرمایه بزرگ باید در مذاکرات بین-المللی، تحولات اقتصادی، تحقق عدالت، بکارگیری عقلانیت و آبادانی و پیشرفت ایران اسلامی استفاده کنیم. این سرمایه اقتدار ملت ایران است و هدف مسئولین و سیاسیون این باشد که آن را آلوده نکنند، به آن آسیب نزنند و در پشت میز مذاکره برای استیفای حقوق مردم در مقابل دشمنان انقلاب و اسلام ازآن استفاده کنند و پیام ملت ایران را ایستادگی و مقاومت در مقابل استکبار و زیاده خواهی آن به خوبی به افکارعمومی دنیا منتقل نمایند.

فدایی روند اخذ رای از مردم را بسیار مناسب توصیف کرد و گفت: حدود 900-800 هزار نفر از مردم تحت نظارت نهادهای نظارتی و اجرایی، انتخابات را سالم و پرشور برگزار و تحویل نظام دادند.



وی افزود: این اتفاق بزرگ نیز در اوج آرامش، نظم، اجرای قانون و رعایت مقررات و در یک فضای صمیمانه و انسجام رقم خورد.

وی اضافه کرد: بیشتر از آنکه شاهد رقابت بین فهرست ها باشیم یک نوع جدید از رقابت را شاهد بودیم که رقابت عمومی بود به این معنا که در محافل مختلف اعم از منزل، فضاهای عمومی ومردم در مورد نامزدها، جابه جایی افراد در لیست ها وبا هم مذاکره و بحث می کردند.

دبیرکل جمعیت ایثارگران عملکرد وزارت کشور و نهادهای امنیتی اطلاعاتی در ایجاد فضایی آرام را درخشان توصیف کرد و عملکرد شورای نگهبان را عالی و بهتر از گذشته ارزیابی کرد و گفت: انصافا ایستادگی و مقاومت شورای نگهبان در مقابل جریانهایی که می خواستند بر روند تایید صلاحیت ها تاثیر بگذارند شایسته تقدیر است که شورای نگهبان قانون اساسی بدون توجه به مسایل خطی، جناحی و توصیه ها روند تائید صلاحیت ها را بهتر از گذشته دنبال کرد.

وی افزود: نقش صداوسیما هم در حضور مردم و هم در انتخاب مردم مناسب بود. پیگیری کردم مشخص بود که حجم برنامه های تبیینی صدا وسیما نسبت به گذشته به صورت قابل توجهی افزایش یافته است که باید از نحوه ارایه و جذابیت بالای آن نیز تقدیر نمائیم.

فدایی با اشاره به اتفاقات جالب انتخابات 12اسفند گفت: برخی که انتخاب خودرا حتمی می دانستند و صندلی سبز مجلس را تضمین شده برای خود ارزیابی می کردند با پاسخ مناسبی از سوی مردم روبرو شدند و با افراد جدید و پرانرژی جابه جا شدند. از طرف دیگر به جای برخی افراد، افراد صالح تر، کارآمدتر، ولایت مدارتر و پاک دست تر توسط مردم انتخاب شدند.

وی تاکید کرد: در انتخابات12 اسفند گرایش عمومی مردم به طرف افراد صالحتر، مومن تر، طرفدار امام و رهبری و به سمت عدالت خواهی، تحول خواهی و حفظ ارزشها بود.

