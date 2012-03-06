تقسیم حقوق شوهر فوت شده میان همسران/مهریه بیش از 110 سکه زندان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس تصمیم دارند به هرنحوی شده تکلیف لایحه حمایت از خانواده را قبل از سال نو به مشخص کنند. در بخش مهریه در لایحه پیشنهادی دولت آمده است میزان مهریه با توجه به وضع عمومی اقتصادی هر سه سال یکبار از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام شود و اگر مهریه نامتعارف بود زوج می تواند بر اساس توان خود پرداخت کند که این لایحه در کمیسیون قضائی حذف شد.

اما نیره اخوان بیطرف این بار پیشنهادی جدید ارائه کرد و گفت: می​توانیم در قانون مصوب کنیم که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه – به میمنت و مبارکی نام حضرت علی- باشد، وصول آن مشمول ماده 2 قانون محکومیت​های مالی شود و اگر بیش از این مقدار باشد، مناعت زوج ملاک پرداخت مقرر گردد. مقررات مربوط به به روز رسانی میزان مهریه نیز به قوت خود باقی است.

پس از پیشنهاد اخوان نماینده دولت هم موافقت کرد و در نهایت رای آورد.

همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند که حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری و با اجازه دادگاه، ممنوع است.

نمایندگان مجلس با تصویب تبصره ماده 44 لایحه حمایت از خانواده، قوه قضائیه را مکلف کردند برای نحوه ملاقات والدین با طفل، ساز و کاری مناسب با مصالح خانواده و کودک فراهم کند و مقرر شد آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب قوه قضائیه برسد.

همچنین نمایندگان خانه ملت مصوب کردند زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌شود و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه بر اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است. اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد، حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود. همچنین دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.