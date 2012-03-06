خریداری 24 هزار میلیارد تومان زمین برای مسکن مهر

احمد اصغری مهر آبادی در گفتگو با مهر در خصوص ارزش زمینهای خریداری شده برای طرح مسکن مهر، اظهار داشت: ارزش زمینهایی که تاکنون به طرح مسکن مهر اختصاص یافته با میانگین قیمت متری 150 هزار تومان در کل کشور حدود 24 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که البته رقم واقعی بیش از این است و این قیمت به طور میانگین محاسبه شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خوشبختانه مشکل حادی در تامین زمین در شهرهای بالای 20 هزار نفر نداشتیم، گفت: اراضی مورد نیاز طرح مسکن مهر از اراضی موات، ملی، اراضی تملک شده قبلی و یا به صورت خرید تامین شده است.

وی با اشاره به ساخت مسکن مهر از سوی دیگر ارگانها، گفت: تفاهمنامه ساخت بیش از 128 هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر با بنیاد تعاون ناجا، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد تعاون سپاه، انجمن خیرین مسکن ساز، سازمان بهزیستی و وزارت دفاع منعقد شده است که مراحل اجرایی خود را می گذرانند.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن بابیان اینکه برای تحقق بهینه وظایف محوله کمیته‌ای مرکب از مدیران و کارشناسان متخصص سازمان تشکیل شده است، اظهار داشت: این کمیته با تشکیل گروه‌های مختلف کارشناسی در تخصص‌های فنی مهندسی، املاک و حقوقی و تسهیلات بانکی، بازدیدهای میدانی از پروژه های مسکن مهر را در مناطق 6 گانه ابلاغی انجام می دهد.

مهرآبادی تقسیم بندی این 6 منطقه را برای کنترل بیشتر بر طرح مسکن مهر عنوان کرد و گفت: این کمیته از سوی وزارت مسکن و شهرسازی سابق، به منظور اطمینان از چگونگی انجام کار، میزان پیشرفت آنها و پاسخگویی به سئوالات و ابهامات از سوی متقاضیان و سازمان‌های استانی را تشکیل شده است.