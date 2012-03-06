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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

یعقوبی در گفتگو با مهر:

هزینه توزیع نهال بین شهروندان پیشوا از سوی شهرداری تأمین شد

هزینه توزیع نهال بین شهروندان پیشوا از سوی شهرداری تأمین شد

پیشوا – خبرگزاری مهر: شهردار پیشوا گفت: امسال هزینه توزیع نهالها در بین مردم پیشوا از سوی شهرداری این منطقه تأمین شده و از هیچ اداره یا ارگانی دریافت نشده است.

شیرزاد یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت هفته درختکاری در شهرستان پیشوا این مجموعه، فعالیتهایی همچون کاشت گل و گیاه در سطح شهر و توزیع سه هزار اصله نهال در بین شهروندان را داشته است.

وی بیان داشت: درختکاری در ایران دارای پشتوانه ای از علایق ملی و سنت تاریخی است و تاریخ نشان می ‌دهد که ایرانیان باستان، جشنهای خاصی داشتند و در این جشنها به درختکاری می پرداختند.

درختکاری با اعتقادات مذهبی مردم ایران پیوند دارد

این مسئول ادامه داد: درختکاری با اعتقادات مذهبی مردم ایران نیز پیوند دارد، تا حدی که کاشت درخت نوعی عبادت محسوب می شود.

شهردار پیشوا یادآور شد: درختکاری یک سنت حسنه در فرهنگ اسلامی و ایرانی ما به شمار می ‌رود و درختان نقش مهمی در بهداشت  و سلامت انسان دارند.

وی افزود: امید است که با تلاش در این راستا، حتی با کاشتن یک نهال کوچک، کشوری زیبا و آباد را مهیا کرده و یقیناً این کاری پسندیده است.

یعقوبی به اجرای طرح استقبال از بهار در سطح شهر پیشوا اشاره کرد و اظهار داشت: برنامه هایی مانند رنگ آمیزی جدولها، علائم راهنمایی و رانندگی، اصلاح و بهسازی آبنماها، جمع آوری زباله ها و لایروبی انهار، نصب چراغها و تنظیم سیستم روشنایی شهر و ... در سطح شهر و برای استقبال از فصل بهار در دست اجراست.

وی اضافه کرد: برای ایام تعطیلات و استقبال از مسافران نوروزی نیز با هماهنگی هلال احمر و نیروی انتظامی ایستگاههایی تشکیل خواهد شد و افرادی در شیفتهای مختلف به مردم خدمات مورد نیاز را ارائه خواهند داد.

کد مطلب 1553098

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