ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت روستایی کردستان به 51 درصد رسید

شهرام مقبل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گازرسانی به 88 روستای استان در ایام دهه مبارک فجر سال جاری، گفت: با اضافه شدن این تعداد روستا به شمار روستاهای گازدار، ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت روستایی استان کردستان به 51 درصد افزایش پیدا کرد.

وی تعداد روستاهای بهره مند از گاز طبیعی در استان کردستان را در حال حاضر 547 روستا ذکر کرد و افزود: از این تعداد 155 روستا در سال جاری گازرسانی شده است و البته پروژه های دیگری نیز در این بخش در دست اجراست.

معاون امور مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز کردستان به تفکیک شهرستانی گازرسانی به روستاها در دهه مبارک فجر نیز اشاره کرد و افزود: در این ایام در شهرستان سقز 9 روستا، دیواندره 20، دهگلان 9، سنندج پنج روستا، کامیاران 10، بیجار 14، سروآباد هفت روستا، مریوان 9 و قروه پنج روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

وی با اشاره به اینکه با گازرسانی به این تعداد روستا، گاز طبیعی جایگزین 20 میلیون لیتر سوخت مایع در طول سال شد یادآور شد: هزینه انجام شده برای گازرسانی به این تعداد روستا در بخش اجرا و تامین کالا 264 میلیارد ریال بود.

مقبل در ادامه به بهره برداری از چندین پروژه گازرسانی به صنایع در دهه فجر امسال نیز اشاره کرد و گفت: در این ایام 36 واحد صنعتی و عمده و جایگاه CNG به بهره برداری رسید.

وی عنوان کرد: در سقز یک واحد، بانه هشت واحد، ‌دیواندره دو واحد، دهگلان یک واحد، سنندج 11 واحد، بیجار یک واحد و مریوان 11 واحد گازرسانی به بخش های صنعتی در ایام دهه مبارک فجر عملی شد.

معاون امور مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز کردستان میزان جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت های مایع ناشی از گازرسانی به این 31 واحد صنعتی عمده و جایگاه های CNG را 30 هزار متر مکعب ساعت ذکر کرد.