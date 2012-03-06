به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اصفهانی اظهار داشت: معاونت بهرهبرداری آبفا از حدود 15 سال پیش که شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تمام شرکتهای آب و فاضلابها را مکلف به داشتن بخش مدیریت انرژی کرده این مدیریت در زیرمجموعه معاونت بهرهبرداری در چارت سازمانی شرکتهای آب و فاضلاب ایجاد شده است.
وی ادامه داد: مقوله مصرف بهینه انرژی در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بسیار حائز اهمیت است و از همان ابتدای تشکیل این مدیریت بسترسازی برای کاهش مصرف انرژی در شرکت آب و فاضلاب استان انجام پذیرفته است.
مدیرعامل آبفای اصفهان بیان داشت: تدابیری که به منظور مصرف بهینه انرژی در این شرکت انجام شده شامل ممیزی انرژی الکتریکی و هیدرولیکی کل تأسیسات و تجهیزات انرژیبر، بهرهگیری از انرژیهای نو در تأسیسات آب و فاضلاب استفاده از پنلهای خورشیدی، بهرهگیری از انرژی بیوگاز و استفاده از سیستمهای با کنترل اتوماتیک در تأسیسات بوده است.
وی افزود: در مجموع تدابیر اتخاذ شده زمینهساز مصرف بهینه انرژی در آبفای استان شده که پیش بینی میشود با اجرایی شدن تمامی موارد مذکور مصرف انرژی در شرکت آب و فاضلاب استان حدود 30 درصد کاهش یابد.
امینی همچنین با بیان اینکه براساس اقدامات کارشناسانه و اصولی که مدیریت انرژی در آبفای استان جهت کاهش مصرف انرژی در شرکت انجام داد، این شرکت در سالجاری موفق شد رتبه دوم مدیریت انرژی در ارزیابی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی کشور را به خود اختصاص دهد، اظهار داشت: بر این اساس شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به پاس قدردانی از مدیریت، خلاقیت و نوآوری در بخش انرژی و سامانههای کنترل مصرف انرژی با ارسال لوح تقدیری از شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان و مدیریت انرژی آبفای استان تقدیر کرد.
وی افزود: شرکت آب و فاضلاب با اقدام به ممیزی انرژی تجهیزات و تأسیسات آب و فاضلاب و ارائه آن به سازمان بهرهوری انرژی موفق به اخذ تسهیلات کمبهره از آن سازمان در راستای بازسازی و نوسازی تجهیزات انرژی بر خود شده و همچنین این شرکت با انعقاد قرارداد به مبلغ 2.2میلیارد تومان سفارشگذاری خرید، نصب و راهاندازی سیستم ژنراتور بیوگازسور در تصفیهخانه فاضلاب شمال را انجام داده که تا نیمه نخست سال 91 به بهرهبرداری میرسد که گامی بلند در راستای ارتقای حفظ محیط زیست، کاهش بو، ارتقای سطح سلامت، بهرهوری اقتصادی و تأمین برق مورد نیاز تصفیهخانه است.
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