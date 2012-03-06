به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی مواد مراعا مانده از لایحه حمایت از خانواده در ماده 44 در تبصره ای قوه قضائیه را مکلف کردند برای نحوه ملاقات والدین با طفل، سازوکار مناسب و مصالح خانواده و کودک را فراهم کند.

آیین نامه اجرای این ماده ظرف 6 ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

مجلس در ماده الحاقی 3 این لایحه مقرر کرد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان بر کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.

در ماده الحاقی 4 نیز مصوب شد حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری و با اجازه دادگاه ممنوع است.

نمایندگان مجلس در بررسی ماده الحاقی 5 مقرر کردند میزان حقوق وظیفه مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه نقسیم آن در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق های خاص به ترتیب زیر است:

1- زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره - اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.

2- دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

3- فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن 20 سالگی و بعد از آن منحصرا در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.

4- حقوق وظیفه مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده 87 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده 86 همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.

تبصره - مقررات این ماده در مورد افرادیکه قبل از اجرا شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجرا است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 59، مقرر کردند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون راجع به ازدواج، قانون راجع به انکار زوجیت، قانون اصلاح مواد یک و 3 قانون ازدواج، قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، قانون اعطای حضانت فرزندان فقیر یا محجور به مادران آنها، قانون مربوط به حق حضانت، قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون تفسیر تبصره های 3 و 6، قانون مذکور مصوب 3/6/1373، مواد 642، 654 و 646 قانون مجازات اسلامی های اسلامی، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های اصل 21 قانون اساسی و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش فسخ می شود.