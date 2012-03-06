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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

17 اسفند ماه/

"فرار" در جشن تصویر سال روی پرده می‌رود

"فرار" در جشن تصویر سال روی پرده می‌رود

فیلم کوتاه داستانی "فرار" دومین ساخته مهدی باقری در نهمین جشن تصویر سال نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم داستانی، دارای فرم روایی بدیع و تازه همراه باساختاری سرشار از حس تعلیق است که مخاطب را در طول مدت فیلم با خود همراه می‌سازد. اتفاق عجیب انتهای داستان نقطه عطف فیلم فرار است.

بازیگران این فیلم را پویان یحیی‌پور، میلاد با وفا، خسرو باهری، نوید نوروزی با حضور پانته‌آ پناهی‌ها تشکیل داده‌اند. سایر عوامل سازنده "فرار" نیز عبارتند از: نویسنده و کارگردان: مهدی باقری، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: عطیه هجرتی، تصویربردار: سپهرداد یمینی، طراح صدا و موسیقی: جواد غلا مرضایی، روابط عمومی: لاله محمودی، تهیه‌کننده: مهدی باقری.

"فرار" محصول پاییزسال 90 بوده و در نهمین جشن تصویر سال در بخش "ویژه شهر تهران"، روز چهارشنبه هفدهم اسفندماه سال جاری ساعت 17 در محل خانه هنرمندان اکران می‌شود. در این جشنواره فیلم های کوتاه" همشهری" (عباس کیارستمی) و "تمرکز" (رخشان بنی اعتماد) نیز حضور دارند.

مهدی باقری سال گذشته نیز با  نخستین ساخته خود (فیلم 25 )در جشنواره تصویر سال حضور داشت که این فیلم جایزه ویژه هیات داوران نخستین جشنواره سلامت را کسب کرد و در پنجمین جشنواره کارگاه آزاد فیلم نیز برنده جایزه بهترین فیلم شد.

کد مطلب 1553107

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