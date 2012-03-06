مراجع تقلید نقش مهمی در تشویق مردم به حضور در انتخابات داشتند

حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی شامگاه دوشنبه در حاشیه مراسم غبارروبی ضریح مطهر حضرت معصومه(س) در گفتگو با واحد مرکزی خبر و خبرنگار مهر، با تقدیر از حضور مردم با بصیرت و فهیم استان قم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: آیات عظام و مراجع تقلید در این انتخابات حضور جدی و پررنگی داشتند که این امر باعث تشویق مردم در حضور گسترده در انتخابات شد.



حجت الاسلام آشتیانی با بیان اینکه شهر قم از قداست خاصی برخوردار است، افزود: باید کارها و فعالیت‌هایی در خور و شأن این شهر صورت گیرد.



وی با بیان اینکه در روایات آمده است زمانی فراخواهد رسید که قم و اهل قم حجت بر مردم دنیا خواهند شد، افزود: به همین منظور باید در استان قم فعالیت‌هایی در شأن مرکزیت جهان تشیع صورت گیرد که این امر با همکاری مسئولان استان محقق خواهد شد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علیمه قم افزود: در دوره جدید مجلس شورای اسلامی نیز باید تلاش کرد کارهایی که در گذشته آغاز شده در این دوره به اتمام رسد.