بررسی ابعاد فقهی حقوقی اجرای اصل 168 قانون اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر، نظر به اهمیت فوق العاده اصل 168 قانون اساسی و ضرورت اجرای مفاد آن در حیطه جرم سیاسی پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی و پیرو هماهنگی­های انجام شده در چارچوب همکاری­های علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، پردیس قم دانشگاه تهران(واقع در قم) و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشستی علمی برگزار می­شود.



در این نشست علمی دکتر محمد ابراهیم شمس و دکتر عباس منصور آبادی از اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق پردیس قم دانشگاه تهران، حجت­الاسلام دکتر محمدی جرکویه و دکتر غلامرضا پیوندی از اعضای گروه حقوق و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی موضوع نشست را تبیین می‌کنند.



دکتر محمدعلی اردبیلی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی دیگر سخنران این نشست معرفی شده است .