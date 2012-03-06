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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

بررسی ابعاد فقهی حقوقی اجرای اصل 168 قانون اساسی

بررسی ابعاد فقهی حقوقی اجرای اصل 168 قانون اساسی

نشست علمی بررسی ابعاد فقهی حقوقی اجرای اصل 168 قانون اساسی در حیطه جرم سیاسی فردا چهارشنبه 17 اسفندماه در محل دانشکده حقوق پردیس قم دانشگاه تهران برگزار می­شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظر به اهمیت فوق العاده اصل 168 قانون اساسی و ضرورت اجرای مفاد آن در حیطه جرم سیاسی پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی و پیرو هماهنگی­های انجام شده در چارچوب همکاری­های علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، پردیس قم دانشگاه تهران(واقع در قم) و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشستی علمی برگزار می­شود.
 
در این نشست علمی دکتر محمد ابراهیم شمس و دکتر عباس منصور آبادی از اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق پردیس قم دانشگاه تهران، حجت­الاسلام دکتر محمدی جرکویه و دکتر غلامرضا پیوندی از اعضای گروه حقوق و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی موضوع نشست را تبیین می‌کنند.

دکتر محمدعلی اردبیلی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی دیگر سخنران این نشست معرفی شده است .
کد مطلب 1553110

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