کشور از واردات شیشه اتومبیل بی نیاز می شود

جلیل آرین پو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کارخانجات شیشه و فلوت اردکان تحولی عظیم در صنعت شیشه کشور و حتی خاورمیانه است، اظهار داشت: ‌نیز تولید شیشه خودرو برای اولین بار در تولیدات این کارخانه بخش عظیمی از بازار داخل و خارج را تامین خواهد کرد.

وی افزود: به ویژه در بخش شیشه اتومبیل، با راه اندازی کامل خطوط تولید بخش قابل توجهی از واردات شیشه اتومبیل متوقف می شود.

استفاده از ظرفیت های بومی؛ رمز موفقیت شیشه اردکان

آرین پو استفاده از ظرفیت ها ی داخلی و متخصصان بومی را رمز موفقیت کارخانه شیشه اردکان دانست و افزود: علاوه بر نیروهای بومی، در پروژه کاخانجات شیشه فلوت اردکان عموما از معادن و صنایع داخلی استفاده شده است.

مشاور ارشد کارخانجات شیشه فلوت اردکان تاکید کرد: برای تامین مواد اولیه تولید شیشه در این کارخانه هیچ گونه وابستگی به مواد اولیه خارجی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه عملیات ساختمانی نخستین خط تولید این شرکت در سال 87 آغاز شد، تصریح کرد: در مجموع از آغاز شروع عملیات اجرایی پروژه تاکنون که به تولید رسیده ایم 32 ماه زمان صرف شده که با توجه به مشکلات موجود، زمان بسیار ایده آلی است.

تولید سالانه یک میلیون تن شیشه در کشور/ تامین 25 درصد از مجموع تولید شیشه کشور در اردکان

این کارشناس صنعت شیشه درباره میزان تولید شیشه در کشور گفت: با توجه به تعمیراتی که در همه واحدهای تولیدی وجود دارد، سالانه حدود یک میلیون تن شیشه در کشور تولید می شود.

آرین پو از تولید سالانه 250 هزار تن شیشه در کارخانجات شیشه فلوت اردکان خبر داد و اظهار داشت: این واحد تولیدی 25 درصد از تولید نهایی شیشه کشور را تامین می کند و در آینده نزدیک به ظرفیت های بالاتری نیز دست خواهد یافت.

قرار گرفتن کوره کارخانه شیشه اردکان در محدوده فلوت های خاص

مشاور ارشد کارخانجات شیشه فلوت اردکان با بیان اینکه خط تولید شیشه فلوت اردکان سه ویژگی شاخص دارد، بیان داشت: در درجه اول از نظر تیراژ تولید در یک خط تولید واحد بزرگترین کارخانه تولید تولید شیشه در کشور محسوب می شود.

آرین پو با بیان اینکه این کارخانه، بزرگترین کوره خاورمیانه را داراست، تصریح کرد: کوره این شرکت تولیدی نیز جزو خطوط فلوت عریض محسوب می شود که تکنولوژی آن در دنیا جدید است و عرض نوار شیشه تولیدی آن به صورت خالص 88.3 متر است.

وی ادامه داد: این شاخصه کوره این کارخانه را در محدوده فلوت های خاص قرار داده است.

استفاده از نیروهای متخصص بومی وبومی کردن دانش صنعت شیشه

مشاور ارشد کارخانجات شیشه فلوت اردکان با اشاره به نصب خط تولید کارخانه توسط نیروهای متخصص بومی و داخلی تاکید کرد: در حال حاضر دانش نیروهای ما در حدی است که توانسته ایم بهترین کیفیت شیشه در خاورمیانه را تولید کنیم.

آرین پو از تلاش برای بومی کردن دانش تولید شیشه خبر داد و اضافه کرد: از ابتدا هدف ما در مجموعه این بوده است که بتوانیم در کنار تولید شیشه دانش فنی این صنعت را نیز به طور محسوسی بومی کنیم.