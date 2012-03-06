به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالوهاب سهل ‌آبادی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اصفهانی تصریح کرد: پس از ماه‌ها انتظار و بررسی‌های صورت گرفته از طرف مسئولان ذیربط، بالاخره آئین‌نامه اجرایی ماده 80 برنامه پنجم توسعه برای کارفرمایان ابلاغ شد که متاسفانه وضعیت این قانون نسبت به قانون برنامه چهارم در شرایط نامساعدتری است.

وی اضافه کرد: کارفرمایان تقریبا 9 ماه از سال را بدون این قانون سپری کردند و در حال حاضر که پس از ماه‌ها، منتظر مرحمی بر سختی‌ها در حوزه تولید بودند، شرایط رو به افول‌تری دارند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در ادامه به شرایط خاصی که سازمان تامین اجتماعی برای اجرای این قانون به صورت بخشنامه داخلی لحاظ کرده است، اشاره کرد و گفت: متاسفانه بنا به این بخشنامه داخلی نه تنها مبلغ ریالی مرتبط با معافیت مد نظر این قانون را از کارفرما سلب، بلکه هزینه‌های بیشتری را به کارفرما تحمیل می‌کند.

سهل آبادی با اشاره به این بخشنامه داخلی تصریح کرد: حداقل حقوق روزانه کارگران مشمول این ماده نباید از 150 هزار ریال کمتر باشد که با این حساب تفاوت حقوق ماهیانه با حداقل دستمزد ماهانه مصوب اداره کار حدود یک میلیون و 200 هزار ریال بوده و به این معناست که در حدود سه برابر مبلغ معافیت قبلی می‌شود.

وی یادآور شد: در بعضی از ادارات شهرستان‌ها نیز آئین‌نامه ماده 80 را تفسیر به رای قلمداد می‌کنند.

رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان در ادامه همچنین به بروز برخی مشکلات کارفرمایان و واحد‌های صنعتی برای استفاده از ماده 80 اشاره کرد و گفت: متاسفانه در اجرای این مواد قانونی در سازمان تامین اجتماعی ابهاماتی وجود دارد که سازمان از نحوه اجرای آن اظهار بی‌اطلاعی کرده و حاضر به پاسخگویی شفاف نبوده و در زمینه اطلاع‌رسانی قبل از اجرای این برنامه و توجیه کارفرمایان دچار کاستی است.

وی با بیان اینکه در برخی ادارات شهرستان‌ها نیز آئین‌نامه اجرایی ماده 80 را به تفسیر رای قلمداد می‌کنند، افزود: برخی کارمندان تامین اجتماعی مواردی از ماده 103 و 80 را به صورت شفاهی عنوان کرده‌اند مانند اینکه اگر در طول برنامه پنجم کارفرما یکی از پرسنل ماده 103 را تسویه حساب کند (اخراج شود و یا خودش ترک کار کند) کارفرما دیگر حق استفاده از ماده 103 و ماده 80 برای مابقی پرسنل را ندارد.

سهل آبادی به مورد دیگری اشاره کرد و افزود: در مورد دیگر اذعان شده است که اگر کارگر جدید استخدام شود و در کارگاه قبلی مشمول ماده 103 و یا ماده 80 بوده در کارگاه جدید کارفرما نمی‌تواند برای نامبرده از ماده 103 یا 80 استفاده کند.

وی تصریح کرد: با وجود چنین بند و تبصره‌هایی چگونه می‌توان انتظار اشتغالزایی و توسعه شرکت‌ها و همچنین تولید را داشت.

دولت کمکهای خود به صنعت را اجرایی کند

رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان با بیان اینکه خانه صنعت، معدن و تجارت استان در طول این مدت برای اجرایی شدن این قانون بسیار تلاش کرده، ادامه داد: خانه برای اجرایی شدن بسیاری از تعهدات دولت نسبت به بخش خصوصی که ضامن اشتغال و بهره‌وری هستند، اقدامات مثمرثمری را انجام داده است.

وی گفت: ما انتظار داریم که دولت، کمکهایی را که مقرر شده بود برای کارفرمایان در اوایل سال‌جاری انجام دهد تا این جامعه سختکوش نیز بتوانند برای توسعه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار نیز گام بردارند.

سهل آبادی از شرایط و چگونگی ماده 80 برنامه پنجم توسعه سخن گفت و اظهار کرد: این ماده شامل حال کارفرمایانی است که کارگران قبلی خود را اخراج نکرده باشند و ریزشی در مجموعه نداشته باشند در صورتی که تاخیر در اجرا شدن این قانون مسلما سبب تعدیل نیرو نیز شده است.

وی افزود: با توجه به این ماده، کارفرمایان باید ضمن حفظ کارگران گذشته خود، در زمینه به کارگیری کارگر جدید نیز اقداماتی را انجام دهند.