بهره وری نتیجه استفاده بهینه از منابع موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، داود طبرسا صبح سه شنبه در گردهمایی ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی استان گلستان افزود: تخصیـص هدفمند اعتبارات هزینـه ای و تملک داراییهای سرمایه ای به فعالیتهای دستگاههای اجرایی موجب شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پالایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها می شود.

سرپرست سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان در بخش دیگری از سخنانش خواستار ایجاد فضایی آرام و توأم با همدلی در فعالیتهای مالی دستگاههای اجرایی و تلاش و دقت نظر بیشتر بر همکاری و مشورت با مدیران دستگاههای اجرایی برای حل مشکلات استان شد.

طبرسا با اشاره به ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور ذیحسابان جدید دستگاههای اجرایی را ملزم به ارسال صورت مجلس تحویل و تحول در مهلت زمان قانونی کرد.

وی ضمن پیگیری گزارش مالیات تکلیفی وصولی و صورتحساب ماهانه اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و همچنین هم اندیشی و تبادل نظر در زمینه هماهنگی بیشتر در اجرای کلیه قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به سئوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ گفت.

در این جلسه بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص تأیید فهرست کارمندان شاغل برای پرداخت عیدی سال جاری و ارسال فهرست نیروهای قراردادی به منظور ساماندهی این نیروها و استناد اصل 138 قانون اساسی در رابطه با تأمین سبد کالا برای کارکنان مطرح و راهکارهای لازم ارائه شد.